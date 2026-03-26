Забудовники поки не отримали землю під майбутню забудову

ЛКП «Львівавтодор» отримав функції замовника на розроблення проєкту будівництва нової вулиці, яка з’єднає вул. Личаківську і Тракт Глинянський, а також розробку ПКД капітального ремонту вул. Личаківської від вул. Пасічної до Винників. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради в четвер, 26 березня.

Роботи будуть виконувати за гроші інвесторів – ТзОВ «Фірма Фідекс» та ТзОВ «Глобалбуд Сервіс». Як розповів ZAXID.NET директор департаменту природних ресурсів та будівництва Тарас Кубай, цим компаніям належить майно на так званому трикутнику між Личаківською та трактом Глинянським. Наразі підприємці оформляють в оренду землю та планують багатофункційне будівництво.

Інвестори профінансують розробку проєкту нової вулиці, що має з’єднати Личаківську і Тракт Глинянський і яка передбачена генеральним планом Львова і детальним планом території, який затвердили у 2024 році. ДПТ також передбачає створення транспортного хабу, зокрема нової автостанції. Відповідно, інвестори профінансують і капітальний ремонт вул. Личаківської – від Пасічної до майбутнього хабу.

На засіданні виконкому 26 лютого депутати дозволили ТзОВ «Фірма Фідекс» та ТзОВ «Глобалбуд Сервіс» розробити проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею 2,5 га на вул. Тракт Глинянський, 40а, однак її ветував міський голова Андрій Садовий. Ухвалу повторно розглядали на сесії 26 березня, де мер пояснив, що забудова цієї території передбачає масштабних вкладень у інфраструктуру, зокрема й продовження трамвайної колії. Тому він запропонував повернутися до земельних питань після того, як «Львівавтодор» розробить проєктно-кошторисну документацію на ці проєкти. Попередньо підведення нової інфраструктури в цей район коштуватиме близько 24 млн доларів.

ТзОВ «Фірма Фідекс» належить родині Стадників, які працюють у галузі будівництва, нерухомості та торгівлі. Найбільші фірми групи – «Метгал», «Горизонт 2022», «Крон Буд», «Компанія Терен».

ТзОВ «Глобалбуд Сервіс» належить громадянам США Олексію Наконечному та Алексу Трояновському.