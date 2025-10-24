Червоним позначена ділянка, де збудують нову вулицю

У Львові погодили добудову частини вул. Очеретяної. Відповідне рішення представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у п’ятницю, 24 жовтня.

Зокрема ЛКП «Львівавтодор» отримав функції замовника на будівництво вул. Очеретяної, яка з’єднає вул. Загірну з вул. Щурата.

«Звертається Львівавтодор, щоби доповнити інфраструктуру цього складного елементу міської мережі і доповнити її відповідною ланкою вул. Очеретяної», – розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Ділянка проєктування

Він додав, що до фінансування будівництва вулиці долучаться й забудовники, які будують у цьому районі.

Додамо, що зараз вул. Очеретяна тупикова. Вона виникла в складі селища Збоїща та з 1950-х років називалася Комсомольська, а у 1962 році її назвали Очеретяною. Раніше це була тиха вулиця з садибною забудовою, однак в останні роки цей район почали активно забудовувати багатоповерхівками.