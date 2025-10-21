«Львівобленерго» позначило на тротуалі місця, в яких розкриють дорожнє покриття для ремонту мереж

Мешканці кварталу на вул. Княгині Ольги самостійно відремонтували прибудинкову територію, а вже через місяць після цього «Львівобленерго» запланувало перекопати тротуари для ремонту мереж. В обленерго пояснили, що мешканці з ними роботи не погоджували, натомість самі мешканці кажуть, що чекали на ремонт понад 20 років.

У вівторок, 21 жовтня, журналіст і ведучий ZAXID.NET і «24 каналу» Андрій Дрозда повідомив, що прибудинкова територія будинку, де він мешкає на вул. Княгині Ольги, 5, понад 20 років перебувала в занедбаному стані – дорожнє покриття було вкрите ямами, що ускладнювало рух для автомобілістів. Сама територія перебуває у власності Львівської ОВА та є частиною земель Міноборони, то ж місто не могло провести ремонт покриття.

«Вулиці і проїзди роками не ремонтували, оскільки ділянка належить Львівській ОВА і перебуває в користуванні Міноборони. Там була військова частина, а тепер забудова “Карпатбуду” і великий котлован від “Львівської мрії”, яка кинула клієнтів і судиться за продовження будівництва великого ЖК. Тобто адміністрація Франківського району Львова не відповідає за цю ділянку, бо вона не на балансі міста», – повідомив Андрій Дрозда.

З ініціативи місцевого ОСББ мешканці взялися самі провести ремонт міжбудинкової території – кілька місяців проводили збори, говорили з сусідами, зібрали гроші на асфальт.

«Роботи де-факто проводило одне з міських ШРП з відома Франківської адміністрації, хоча вони не могли юридично і офіційно ці роботи вести, бо ділянка не їхня. Про ці роботи був повідомлений Укртелеком, був їхній представник, пересвідчився, що їхні мережі ніхто не чіпає. Кабелі обленерго теж ніхто не чіпав, знімали тільки шар асфальту. Там вглиб ніхто не копав», – уточнив Андрій Дрозда ZAXID.NET.

Через місяць після робіт «Львівобленерго» вирішило демонтувати частину покриття для заміни мереж. На оприлюднених Андрієм Дроздою фото видно, що на свіжовідремонтованому хіднику асфальтною фрезою вже прорізали доріжку, під якою пролягає силовий кабель.

У коментарі ZAXID.NET речник установи Олександр Горгут пояснив, під покриттям між будинками на вул. Княгині Ольги пошкодилась резервна кабельна лінія, через яку отримують електроенергію житлові будинки.

«Після консультацій зі всіма зацікавленими сторонами прийняли рішення, що працівники “Львівобленерго” організують ремонт кабельної лінії зі зміною її траси. Після проведення ремонтних робіт проведуть відповідний благоустрій території», – розповів Олександр Горгут.

Він додав, що мешканці про проведення робіт «Львівобленерго» не інформували та порадив ОСББ та обслуговуючим компаніям надалі погоджувати ремонти покриття з установою.