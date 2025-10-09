На вул. Пимоненка зроблять капітальний ремонт

Із 10 жовтня по 10 грудня у Львові перекриють для проїзду частину вул. Пимоненка. Обмеження руху запроваджують через проведення капітального ремонту дороги. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

Зазначається, що дорога буде перекрита на відрізку від вул. Пасічної до вул. Січинського. На громадський транспорт ці зміни не вплинуть, адже він цією вулицею не курсує.

Схема обʼїзду

Роботи на об’єкті тривають уже близько місяця без повного перекриття проїзду, однак наступний етап передбачає обмеження руху.

Нагадаємо, оновлення вул. Пимоненка реалізують у співфінансуванні з місцевими забудовниками. Проєкт передбачає відновлення покриття та створення безпечного громадського простору.