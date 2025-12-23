Що заборонено робити на Різдво: народні й церковні застереження
Різдво Христове – одне з найшанованіших свят для українців, наповнене глибоким духовним змістом і родинним теплом. У цей день віряни згадують народження Ісуса Христа та намагаються провести його у спокої, злагоді й добрих думках. З давніх часів існували певні застереження, яких дотримувалися, щоб не порушити святу гармонію. Про них пише ТСН.
Дата святкування Різдва
В Україні Різдво Христове святкують у четвер, 25 грудня, відповідно до нового церковного календаря. Саме цього дня, за християнським вченням, народився Ісус Христос від Діви Марії. Свято має особливе значення, адже символізує надію, світло й оновлення.
Народні уявлення та вірування
Наші предки вірили, що поведінка людини на Різдво впливає на весь наступний рік. Тому намагалися уникати всього, що могло принести негаразди, сварки або нестатки. Заборони мали не лише побутовий, а й моральний зміст.
Головні заборони на Різдво
- У різдвяний день не заведено сваритися, лаятися чи вживати погані слова, адже вважалося, що це може притягнути конфлікти й напруження на довгий час.
- Не рекомендували займатися хатньою працею: прибиранням, пранням, шиттям або важкою фізичною роботою, щоб присвятити день молитві та родині.
- Великою провиною вважалася відмова в допомозі тим, хто її потребує, адже Різдво асоціюється з милосердям і щедрістю.
- Також уникали скупості, бо вірили, що жадібність у святковий день може призвести до фінансових труднощів.
- Не радили позичати гроші, оскільки разом із ними, за народними уявленнями, можна втратити удачу й достаток.
- Смуток і сльози теж вважалися небажаними, адже Різдво – це свято радості, світла та надії на краще майбутнє.