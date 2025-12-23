У різдвяний день не прийнято сваритися

Різдво Христове – одне з найшанованіших свят для українців, наповнене глибоким духовним змістом і родинним теплом. У цей день віряни згадують народження Ісуса Христа та намагаються провести його у спокої, злагоді й добрих думках. З давніх часів існували певні застереження, яких дотримувалися, щоб не порушити святу гармонію. Про них пише ТСН.

Дата святкування Різдва

В Україні Різдво Христове святкують у четвер, 25 грудня, відповідно до нового церковного календаря. Саме цього дня, за християнським вченням, народився Ісус Христос від Діви Марії. Свято має особливе значення, адже символізує надію, світло й оновлення.

Народні уявлення та вірування

Наші предки вірили, що поведінка людини на Різдво впливає на весь наступний рік. Тому намагалися уникати всього, що могло принести негаразди, сварки або нестатки. Заборони мали не лише побутовий, а й моральний зміст.

Головні заборони на Різдво