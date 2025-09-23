Поліція Норвегії і Данії з'ясовуватимуть, чи є зв'язок між інцидентами

В ніч на вівторок, 23 вересня, в Норвегії і Данії призупиняли роботу аеропортів через виявлення невідомих безпілотників. Про це повідомили шведське видання Aftonbladet та норвезьке Verdens Gang.

Відомо, що у понеділок 22 вересня близько 20:30 за місцевим часом аеропорт Копенгагена призупинив роботу, адже в районі було помічено кілька дронів. За словами правоохоронців, поблизу летовища зафіксували два-три великі БпЛА. Згодом безпілотники залишили район самостійно, а аеропорт відновив свою роботу за чотири години.

Заступник начальника поліції Копенгагена Якоб Хансен заявив, що у співпраці з поліцейською розвідкою та Збройними силами розпочато розслідування.

Крім цього, свою роботу вимушений був призупинити й аеропорт в Осло, адже військові зафіксували дрони над військовим об'єктом – фортецею Акерсхус.

«З міркувань безпеки було вирішено перевести весь авіаційний рух на одну злітно-посадкову смугу, а згодом вирішили повністю закрити аеропорт», – йдеться у повідомленні.

Відтак деякі рейси були перенаправлені в інші аеропорти, ще низка – затримались. Згодом правоохоронці затримали двох громадян Сінгапуру, котрі були причетні до польотів дронів у центрі Осло.

Зазначають, що данська поліція буде співпрацювати з норвезькими колегами, щоб з'ясувати, чи є зв'язок між інцидентами.

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня під час масованої російської атаки на Україну безпілотники залетіли на територію Польщі. З 19 зафіксованих російських БпЛА вдалось збити близько чотирьох.

15 вересня, Служба охорони держави затримала у Варшаві двох людей, які керували дроном, що літав над урядовими будівлями.