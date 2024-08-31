Навчання вестимуть українською мовою з 1 по 12 класи, а програма включатиме вивчення угорської та англійської мов як іноземних

В столиці Угорщини Будапешті у суботу, 31 серпня, відбулось офіційне відкриття першої двомовної українсько-угорської школи для дітей з України. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Як розповіли в українському зовнішньополітичному відомстві, відкриття освітнього закладу стало результатом домовленостей президента України Володимира Зеленського та премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, досягнутих під час візиту угорського лідера до Києва в липні цього року.

«31 серпня в Будапешті відчинила свої двері перша державна двомовна середня школа та гімназія для українських дітей», – йдеться в повідомленні.

Участь у відкритті школи, яка розташована на вулиці Весселені,44, взяли голова Закарпатської обласної державної Віктор Микита, представниця комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина та посол МЗС з питань світового українства Мар’яна Беца.

Відповідальність за управління школою взяло на себе місцеве українське товариство «Дім українських традицій». Навчання вестимуть українською мовою з 1 по 12 класи, а програма включатиме вивчення угорської та англійської мов як іноземних. Діяльність школи фінансуватиметься з державного бюджету Угорщини.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив переконання, що відкриття цієї школи є важливим кроком на шляху розвитку Української всесвітньої спільноти.

Додамо, що в Угорщині наразі проживають понад 30 тис. біженців з України. Нещодавно стало відомо, що в Угорщині із субсидованого державою житла почали виселяти біженців із Закарпаття. Це сталося після прийняття постанови угорського уряду про обмеження допомоги для українців з неприфронтових регіонів.