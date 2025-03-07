Спочатку вивченння ШІ запровадять у всіх школах, а потім розширять на профтехи

Естонія ввела в освіту учнів старших класів навчання навичок штучного інтелекту. Ініціатива AI Leap спирається на публічну цифрову інфраструктуру балтійської країни, створену за останні 30 років, і її потужну освітню культуру, повідомляє «Освіторія».

Естонія вже входить до 15 країн світу, які найактивніше використовують ChatGPT, а також посідає перше місце серед європейських країн у міжнародних освітніх тестах PISA. Президент Естонії Алар Каріс сказав, що ініціатива спрямована не на те, щоб замінити вчителів у класі, а на розвиток критичного мислення серед учнів і обізнаності про ШІ. Програма має надати старшокласникам «кращу підготовку до професій майбутнього».

Програма AI Leap з 1 вересня 2025 року охопить 20 тис. старшокласників і 3 тис. вчителів. Через рік Естонія сподівається розширити програму на професійно-технічні школи і додаткових 38 тис. учнів і 3 тис. викладачів. Міністерка освіти Крістіна Каллас заявила, що школам необхідно впроваджувати інновації з урахуванням можливості ШІ.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Державну ініціативу підтримують підприємці. Початковий бюджет AI Leap становить 3,2 млн євро, а наступного року він збільшиться до 6 млн євро. Особлива увага приділятиметься освітнім закладам з бідніших громад, за необхідності учням нададуть безкоштовні комп’ютери.

До слова, таку ж ініціативу обов’язкових курсів з вивчення штучного інтелекту у школах ввів уряд Франції. З нового навчального року ШІ зможуть вивчати усі учні середньої і старшої школи. А у США створили першу державну школу, де викладатиме штучний інтелект.