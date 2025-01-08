Живі вчителі у школі будуть лише спостерігати за навчальним процесом

У штаті Арізона (США) розпочалася реєстрація до першої державної онлайн-школи Unbound Academy, в якій повністю навчатиме штучний інтелект. Вперше такий унікальний педагогічний підхід протестували у приватних школах у Техасі та Флориді. Про новий тип викладання розповідає «Освіторія» з посиланням на Edweek.

Unbound Academy використовуватиме платформи: edtech, IXL та Khan Academy. Учні користуватимуться інтерактивними платформами на основі ШІ, які постійно підлаштовуються під їхній індивідуальний темп і стиль навчання.

Засновники зазначають, що штучний інтелект адаптуватиметься до кодного учня: посилюючи навчання в тому, де школярі досягають успіхів, і пом’якшуючи, якщо студент не засвоює матеріал. Метою такого особистісного підходу є точно налаштована персоналізація: наприклад, щоб учень 5-го класу міг читати на рівні 8-го і водночас засвоювати математичну програму за 3-ій клас.

Живі педагоги в цьому освітньому закладі виконуватимуть роль наставників, при цьому не викладаючи жодного предмету. Вчителі будуть «кваліфікованими гідами», які стежитимуть за прогресом кожного учня. А академічну програму викладатиме штучний інтелект.

Дистанційна школа «Оптіма» запрошує на безоплатний вебінар, який відбудеться онлайн вже 8 січня о 19:00. На ньому ви дізнаєтеся про ексклюзивні освітні матеріали для учнів 1-11 класів, можливості навчання для українських сімей за кордоном, стипендії та міжнародні програми. Це унікальний шанс забезпечити своїй дитині доступ до справді якісної освіти!

Заняття триватимуть до двох годин на день. Решту часу учні витрачатимуть на «семінари з життєвих навичок»:

критичного мислення,

креативного вирішення проблем,

фінансової грамотності,

публічних виступів,

постановки цілей,

підприємництва.

Поки що онлайн-школа орієнтована на учнів від четвертого до восьмого класів. Згодом керівництво школи планує розширити програму, починаючи з дитячого садочку і до 3-го класу. У перший навчальний рік Unbound Academy планує зарахувати приблизно 200 учнів.