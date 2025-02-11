Вчителі застосовуватимуть програми ШІ для перевірки домашніх завдань

Франція впроваджує обов’язкові курси з вивчення штучного інтелекту у школах. Про це оголосила міністерка освіти Франції Елізабет Берн. З нового навчального року ШІ зможуть вивчати онлайн усі учні середньої і старшої школи, повідомляє «Освіторія».

Обов’язковим цей предмет стане для школярів 4-го і 2-го класів (аналоги українських 8-го і 10-го) із вересня 2025 року.

Вивчення інструментів ШІ пропонуватимуть і вчителям. Курс викладатимуть десятьма модулями, онлайн-урок триватиме від 30 хвилин до півтори години, рівень залежатиме від обізнаності студента в предметі.

Елізабет Борн також анонсувала конкурс проєктів штучного інтелекту, які допоможуть вчителям у підготовці курсу, перевірці і оцінюванні домашніх завдань.

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Міністерство освіти Франції навесні оприлюднить документ щодо етичного використання ШІ в школах. В його підготовці вже беруть участь вчителі, батьки, учні та профспілки. Вчителі зможуть використовувати ШІ для підготовки своїх уроків, але будуть відповідальними за їхній зміст.