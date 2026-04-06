Нардепа Олександра Качного підозрюють у незаконному збагаченні

Національне антикорупційне бюро оголосило підозру чинному народному депутату через незаконне збагачення. У нього виявили активи на майже 13 млн грн, що не відповідають офіційному заробітку. Про це у понеділок, 6 квітня, повідомили на сайті НАБУ. Правоохоронці не розголошують імʼя затриманого, але за даними «Української правди» йдеться про 57-річного нардепа від нині забороненої «Опозиційної платформи – за життя» Олександра Качного.

За даними правоохоронців, протягом 2020–2021 років нардеп придбав котедж та земельну ділянку на у курортному селі Коблеве на Миколаївщині, а також квартиру в центрі Києва, площа якої становить 132,6 м². У квартирі Качний зробив ремонт, вартість якого сягала понад 5,5 млн грн. Загальна сума необґрунтованих активів – 12,7 млн грн, що перевищує рівень офіційних доходів.

«Слідство встановило, що попри фіктивне оформлення майна на свого знайомого нардеп з грудня 2021 року проживав у столичній квартирі, особисто керував усіма ремонтними роботами та оплачував їх готівкою», – додали у Спеціалізованій антикорупційні прокуратурі.

Олександру Качному оголосили підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – увʼязнення строком на 10 років.

Що відомо про Олександра Качного

Олександр Качиний народився 23 жовтня 1968 року у місті Ржищів Київської області. Закінчив Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського за спеціальністю «філологія» та Міжрегіональну академію управління персоналом за фахом «фінанси».

З липня 2005 по червень 2006 обіймав посаду голови Державного департаменту рибного господарства. З вересня 2006 року до травня 2010 був першим заступником голови Київської обласної ради, а у 2010-2014 роках був головою Київської облради.

У 2019 році був обраний народним депутатом IX скликання від партії «Опозиційна платформа – за життя». 22 липня 2025 року Олександр Качний голосував за законопроєкт №12414, що фактично позбавляв незалежності антикорупційні органи САП та НАБУ.