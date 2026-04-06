Історія бійця 24-ї бригади Назара Далецького сколихнула всю Україну. Майже чотири роки він перебував у російському полоні. Рідні вважали його загиблим, поховали, але захисник повернувся живим. Назар Далецький розповів ZAXID.NET про полон та адаптацію після повернення з російської неволі.

Назаре, ви пробули в полоні майже чотири роки. Як почуваєтеся після такої тривалої неволі? Як ваше здоров’я?

Здоров’я задовільно. Ноги болять, плече болить, в голові шумить. У мене була баротравма, ще до полону.

Під час воєнних дій її отримали?

Так, під час воєнних дій.

Зараз ви перебуваєте на реабілітації в одному з закладів на Львівщині. Розкажіть детальніше, які процедури проходите?

Я проходжу хвойні ванни, лікувальну фізкультуру, масаж.

Повернімось в минуле. Коли й за яких обставин ви потрапили в полон?

Ми були на позиції, нас було восьмеро. Ми спостерігали за дорогою в Луганській області біля села Комишуваха. Так сталося, що росіяни нас обійшли й зайшли до нас з тилу. Спершу вони взяли в полон двох наших, а потім, прикриваючись ними, підійшли вже до нас. Ми не могли стріляти в своїх. Вони зробили не по військовому, так не робиться.

Коли це було?

15 травня 2022 року.

Куди вас одразу повезли, пам’ятаєте?

В підвали. Дві доби були в підвалі, не знаю, де саме. У нас були очі зав’язані. Потім – Луганське СІЗО. Протягом трьох років і дев’яти місяців я ще перебував у трьох інших місцях.

Чи можете назвати ці тюрми?

Луганське СІЗО, Суходольськ – виправна колонія, потім Кемеровська область – Маріїнськ, Нижегородська область – Арзамас. З Арзамасу я вже поїхав на обмін.

Коли стало відомо, що ви повернулися з полону, ми спілкувалися з вашою мамою. Вона розповідала, що їй подзвонили з вашого номера і сказали, що ви в полоні. Чи знали ви про цей дзвінок тоді?

В мене забрали телефон. Російський солдат сказав: «хочеш, щоб я подзвонив твоїй мамі?», я сказав, що хочу. Через пів години він мені сказав: «я твоїй мамі зателефонував». Але я точно не знав, чи це правда. На другий день нас в підвалі знімало ще російське телебачення. Ми думали, що потрапимо на якийсь канал або на YouTube. І потрапили, нас побачили, мама знала, що я в полоні.

Яке було ставлення до вас у полоні й в яких умовах вас утримували?

Ставлення було погане. Було тяжко, дуже тяжко. Багато захисників не хочуть говорити про полон, щоб не нашкодити тим, хто ще там. Стараємося менше про це говорити.

Чи знали ви, що вас визнали загиблим і поховали?

Ні, дізнався на обміні, на кордоні Білорусі з Україною. Мене викликали з автобуса, подивились на фотографію на мене і сказали: «тебе похоронили ще у 2023 році, вітаємо ти воскрес. Я одразу спитав, чи мама жива. Потім, як казали хлопці, я побілів, нічого не говорив, втратив свідомість. Мене просто відключило від шоку, я цього не пам’ятаю. Коли від’їхали від кордону 10 км мені набрали маму і коли я з нею поговорив, стало легше.

Коли дізналися про обмін?

Коли зайшли в літак, нам сказали, що летимо на обмін. Спочатку не повірив. Бо так вже не раз говорили, а натомість перевозили в іншу тюрму. Лише, коли приземлилися в Білорусі, поручи білоруську мову, зрозуміли, що це точно обмін. Бо знали, що обміни відбуваються в Білорусі.

Які емоції тоді відчували?

Радість, серце билося. Всі раділи. Довго вдома не був.

Що було далі після повернення?

Нас повезли в Чернігів у лікарню, переодягли, оглянули. Потім ми поїхали в Немирів Вінницької області, у військовий госпіталь. Там перебував місяць часу. Потім – у Винники в госпіталь, а тепер сюди, за понад 70 кілометрів від Львова, на реабілітацію.

Мабуть, те, що вас визнали загиблим, і відтермінувало ваше повернення з полону?

Так! Я думав, що мене чекають, в мене велика родина. Думав, що знають, що я в полоні. А вийшло так, що ще у 2023 році мене поховали й думали, що мене вже нема.

Скільки часу були вдома і як вас там зустрічали?

Вдома був два дні, зустріло мене ціле село. Всі раділи. Дехто не вірив, що я загинув. Вдома ще не набувся.

Ви нещодавно відвідали місце, де нібито вас поховали. Що відчували прийшовши на це місце?

Я мав туди піти насамперед через те, що там похований мій батько. Відчуття були складні, начебто хтось зайняв моє місце. Я хотів би знати, хто це був, але навряд чи скажуть.

Що думаєте про ДНК-помилку, яка визнала вас загиблим?

А де взялося моє ДНК? Я живий, а ДНК зійшлося. Я цього не можу зрозуміти. Кажуть, що такий випадок один на мільйон, а я знаю про ще один такий випадок, захисник в полоні, а його визнали загиблим. То вже два на мільйон, а ще когось знайдуть – буде три на мільйон. Просто хтось не хоче відповідати за це і вони шукають собі вихід.

Чи вже повернули вам статус живої людини?

Так, 27 березня суд задовольнив. Тепер місяць треба чекати, щоб документи почали виготовляти.

Який процес потрібно пройти, щоб відновити статус?

Процесу я не знаю, суд був без мене. Визнали мене живим, тепер треба чекати місяць, щоб це рішення набрало законної сили й тоді мені виготовлять паспорт, ідентифікаційний код, банківські рахунки.

Тобто повторно потрібно виробляти всі документи?

Повністю: паспорт, ідентифікаційний код, водійські права, банківські рахунки.

Було багато дискусій щодо виплат, які надійшли рідним, коли вас вважали загиблим. Згодом Міноборони заявило, що повертати їх не потрібно буде. Це вже остаточне рішення?

Остаточне рішення. До мене приїжджав депутат з Верховної Ради Качура і вибачився за помилку, сказав, що все було по закону – ніхто і нічого забирати не буде.

Чи стикаєтеся з труднощами через відсутність документів?

Поки що ні, але немає грошей, я живу за позичені, треба все оплачувати: переїзди, маршрутки, взуття. Посвідчення УБД немає, хоча воно було у мене з 2015 року. Я ходжу без документів, бо мене всі знають в лице, то може тому й не рухають. Тільки довідка СБУ і від Міністерства.

Впізнають вас люди на вулиці, так?

Так, дехто підходить, обіймає і дякує, а дехто соромиться.

Які плани на майбутнє? Чи плануєте продовжувати службу?

Службу більше не продовжуватиму, болять ноги та плече. Можливо ще вилікуюся, але не знаю, чи вдасться. Хочу подорожувати. Я хоч біля Польщі живу, взагалі за кордоном не був. Навіть паспорта закордонного не мав. В мене така була робота, що не потрібно було їхати й часу не було. В Україні я багато де був, а от за кордоном – ні.

А ким працювали до початку вторгнення?

На складах, був комірником. У 2015-2017 рр. був на контракті, військовий, спершу військова поліція, потім 59-та бригада.

Чому вирішилися повернутися на фронт?

Це мій обов’язок. Я був у першому оперативному резерві, я був військовим в запасі. Я подзвонив зразу, мені сказали, що зателефонують. Зателефонували мені за кілька днів, мобілізували. Ми поїхали в одну військову частину, вона нас не прийняла, потім в другу, третю…. Було дуже багато людей всюди. І лише 3 березня я попав у 24-ту бригаду. Але вони не відправляли всіх зразу, частинами. Тож я спочатку був в роті резерву.

Що б ви сказали рідним тих, хто зараз у полоні?

Вірити й чекати. Віра допомагає. Ми в полоні підтримували один одного, розмовляли багато. Старалися про війну не говорити, заводили нових друзів, це дуже допомагає. А ще коли знаєш, що вдома чекають.

З ким підтримуєте контакт зараз?

Зідзвонююся з хлопцями, які були в полоні і яких вже поміняли. А також нещодавно спілкувався з хлопцем, з яким воював.

Що зробите найперше після завершення реабілітації?

Побуду довше вдома, біля мами. Бо ми дуже мало бачилися. Поки що телефоном спілкуюся два-три рази на день. А якщо я тривалий час не дзвоню, то мама вже хвилюється. Також маю гарну новину в сім’ї. Моя дочка виходить заміж – це велика радість. Можливо, скоро буду дідусем.