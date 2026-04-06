Діти потрапили до лікарні після отруєння психотропним препаратом

В Івано-Франківську двоє дітей потрапили до лікарні після отруєння психотропним препаратом, який вони знайшли в закинутому бомбосховищі. Про це у понеділок, 6 квітня, повідомив генеральний директор обласної дитячої лікарні Тарас Мельник у коментарі «Галці».

Зазначають, що ввечері у неділю, 5 квітня, до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізували двох хлопців 2012 та 2013 років народження з ознаками отруєння.

За словами Мельника, діти знайшли таблетки в покинутому укритті та вирішили їх випити. Як з’ясувалося, знайдений препарат має психотропну дію. Його використовували як антидот при отруєнні фосфорорганічними речовинами. Попри те, що цей засіб не виробляється ще з 1987 року, він зберіг свою активність навіть після тривалого часу.

Після вживання таблеток дітей госпіталізували у важкому стані. Лікарі діагностували у них порушення свідомості – стан коми першого-другого ступеня.

«Наразі їхній стан покращився до сопору – найлегшого ступеня порушення свідомості. Загрози життю немає», – зазначають у повідомленні.

За словами медиків, щонайменше до наступного дня, 7 квітня, діти залишатимуться під наглядом у відділенні інтенсивної терапії.

Лікарі також наголосили, що цей препарат не є наркотичним, хоча може викликати зміни психоемоційного стану та зовнішні ознаки збудження.

