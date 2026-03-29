До лікарні потрапили восьмеро відвідувачів дитсадка у Сокалі

У одному з дитсадків міста Сокаль на Львівщині сталося масове харчове отруєння дітей. Станом на 29 березня до лікарень госпіталізували вісьмох дітей.

Як розповіли у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, упродовж 27-29 березня в інфекційне відділення Сокальської районної лікарні госпіталізували вісім дітей. У всіх виявили симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, блювота, біль у животі, діарея. Стан пацієнтів – середньої важкості.

«Встановлено, що всі хворі відвідували та харчувалися в одному з дитячих дошкільних закладів міста Сокаля», – йдеться в повідомленні центру.

За фактом інциденту фахівці проводять епідеміологічне розслідування: опитують госпіталізованих дітей та їх батьків, з’ясовують, які продукти споживали, на об'єкті спалаху спільно зі спеціалістами Держпродспоживслужби відбирають зразки харчових продуктів, води та змивів для лабораторного дослідження, обстежують працівників закладу.

Джерело інфекції та фактори передачі наразі встановлюються.