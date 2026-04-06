У застосунку «Резерв+» з’явилося нове оновлення – статус «оперативний резерв»

У застосунку «Резерв+» з’явилося нове оновлення – статус «оперативний резерв», наявність якого фактично унеможливлює отримання бронювання від мобілізації для роботи на критично важливих підприємствах. Юристка Тетяна Потапова повідомила, що подібні випадки стали масовими.

Останніми днями фіксується значне зростання кількості звернень від громадян, яким відмовляють у бронюванні саме через цей статус. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, бронюванню підлягають лише військовозобов’язані, тоді як резервісти до цієї категорії не належать.

За її словами, громадяни часто не розуміють, чому отримують відмову, однак причина – саме у статусі резервіста.

«Останні кілька днів топ звернень – це відмови у бронюванні у зв’язку з тим, що громадянин є резервістом. Неможливо забронювати резервіста за загальним правилом, бо постанова Кабміну цього не передбачає», – пояснила вона.

Адвокатка Марина Бекало уточнила, що до оперативного резерву зараховують людей, які вже мають військовий або бойовий досвід, пройшли базову загальновійськову підготовку та володіють відповідною військовою спеціальністю. Також до цієї категорії можуть належати чоловіки віком від 45 до 60 років, яких можуть залучати для підсилення сил територіальної оборони. За її словами, наявність статусу «оперативний резерв» означає, що держава розглядає таких громадян як пріоритетний ресурс для комплектування війська.

«Такі особи обліковуються в резерві для першочергової мобілізації у разі потреби додаткових сил на фронті», – наголосила Бекало.

Основна мета формування оперативного резерву – забезпечити можливість швидкого доукомплектування бойових підрозділів, проведення ротацій або розгортання додаткових сил у разі загострення ситуації.

Саме тому громадяни з таким статусом не підлягають бронюванню підприємствами, навіть якщо працюють у критично важливих сферах.

Нагадаємо, останніми днями в соцмережах та медіа почали зʼявлятися повідомлення нібито про підготовку до мобілізації жінок. В Сухопутних військах 4 квітня повідомили, що не готують жодних механізмів, спрямованих на це. Поширену в мережах інформацію про мобілізацію жінок командування назвало маніпуляцією для дискредитації ЗСУ.