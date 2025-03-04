Нововведення є частиною масштабної реформи ВЛК

В актуальній версії мобільного застосунку «Резерв+» вже доступне електронне направлення на військово-лікарську комісію, де вказано точну дату та місце проходження медогляду. Про це повідомили у Міністерстві оборони України у вівторок, 4 березня.

Нововведення є частиною масштабної реформи ВЛК, яка передбачає цифровізацію процедур і вдосконалення нормативно-правової бази.

Керівники ТЦК та СП, а також начальники центрів рекрутингу ЗСУ формуватимуть направлення на ВЛК в електронній формі через Єдиний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». Громадяни зможуть подати запит та отримати цей документ у застосунку «Резерв+».

Зазначається, що електронні направлення доступні як для тих, хто самостійно бажає пройти комісію, так і для тих, хто вже отримав паперову повістку на ВЛК. Для цього достатньо оформити запит у застосунку.

За потреби військовозобов’язаний зможе отримати паперове направлення, видруковане з реєстру. Цей документ обов’язково матиме QR-код з усією необхідною інформацією та реєструватиметься у журналі відповідно до вимог, встановлених урядовою постановою від 16 травня 2024 року №560.

Окрім цього, можна буде надалі отримати паперове направлення за формою, наведеною у додатку 11 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою КМУ №560.

«Зокрема, це стосується громадян, які під час воєнного стану виявили бажання мобілізуватися безпосередньо до обраної військової частини. В такому разі командир військової частини зобов’язаний повідомити територіальний центр комплектування про видачу відповідного направлення, а командир ТЦК – внести цю інформацію до реєстру “Оберіг”», – додали у відомстві.

Нагадаємо, 14 лютого Кабінет міністрів України заборонив відправляти людей з інвалідністю на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Також на ВЛК не направлятимуть тих, чиї дані про інвалідність будуть внесені до «Оберегу»