Кабінет міністрів України заборонив відправляти людей з інвалідністю на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Про це в п’ятницю, 14 лютого, повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

На сьогоднішньому засіданні Кабмін вніс зміни до Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Згідно зі змінами, відомості щодо наявності в людини інвалідності з’являтимуться у Єдиному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» шляхом інформаційного обміну за запитом через електронний кабінет «Резерв+». Ці дані відображатимуться у військово-обліковому документі людини в електронному форматі.

Окрім того, уряд заборонив направляти на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду людей з інвалідністю. Також на ВЛК не направлятимуть тих, чиї дані про інвалідність будуть внесені до «Оберегу».

Згідно з рішенням уряду, військовозобов’язаним, які мають дитину з інвалідністю віком до 18 років, замість оригіналів документів дозволили подавати копію медичного висновку, засвідчену органом соціального захисту, закладом охорони здоров'я, органом Пенсійного фонду України або нотаріально.

Також з’явиться можливість надавати копії інших документів, що посвідчують інвалідність з підписом особи, що їх подає (за умови пред’явлення оригіналів).

До слова, 12 лютого Верховна Рада проголосувала за продовження терміну проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних до служби громадян до 5 червня 2025 року. Раніше кінцевий термін спливав 4 лютого. Зауважимо, сума штрафу за порушення правил військового обліку становить від 17 до 25,5 тис. грн.