«ПриватБанк» у лідерах серед банків з найвищим доходом

Минулоріч банки наростили сукупний дохід на 14%, лідери ринку заробили 304,27 млрд грн, свідчать дані «Опендатабот». При цьому 89% доходу всіх 60 українських банків сформувала десятка установ. Зокрема, 67% доходу, а саме 202,89 млрд грн заробили п’ять державних банків.

П’ятірка лідерів з найбільшим доходом

Лідерство стабільно утримує «ПриватБанк» із 122,63 млрд грн доходу, що на 11% більше, ніж у 2024-му. Тоді як чистий прибуток банку навпаки зменшився: він становить 29,08 млрд грн, це на 28% менше. Попри це «ПриватБанк» все ще найприбутковіший банк країни.

Серед причин падіння прибутку – податкові витрати. Так, у 2025 році вони становили 58,88 млрд грн – близько 67% від прибутку до оподаткування. Також додаткові податкові зобовʼязання банк мав після того, як установа припинила визнавати активи, повʼязані з колишніми власниками, і нарахувала близько 37,5 млрд грн податку на прибуток.

Другу позицію в рейтингу утримує державний «Ощадбанк», із доходом 41,68 млрд грн, що на 13% більше, ніж у 2024 році. Зростання прибутку на 12%, його оцінили у 16,63 млрд грн.

Третю сходинку займає приватний «Універсал банк» (Monobank). Дохід зріс у 1,4 раза – до 27,2 млрд грн, і це найбільш помітний прорив серед банків за рік. Банк навіть випередив «Райффайзен Банк».

Відповідно «Райффайзен Банк» опустився на четверте місце. Його дохід зріс на 8% і склав 23,63 млрд грн. Водночас банк наростив прибуток у 2,5 раза – до 10,74 млрд грн.

П’яту позицію займає ПУМБ – другий рік поспіль. Його дохід зріс на 23% – до 22,6 млрд грн, а прибуток подвоївся і сягнув 8,05 млрд грн.

Хто закриває десятку банків з найбільшими доходами?

«Укрсиббанк» третій рік поспіль займає шосту позицію в рейтингу. Його дохід зріс на 5% і сягнув 16,06 млрд грн. Тоді як прибуток банку збільшився у 1,4 раза – до 5,8 млрд грн.

Державні «Укргазбанк» та «Укрексімбанк» посіли сьоме та восьме місце відповідно. «Укргазбанк» минулого року наростив дохід на 7% – до 13,48 млрд грн. Зріс і прибуток, до 4,87 млрд грн, що на 1,7 раза більше, ніж у 2024-му. В «Укрексімбанк» теж відбулось зростання доходу, до 13,25 млрд грн – на 9% більше. А от прибуток зріс у 1,6 раза – до 8,86 млрд грн.

«ОТП Банк» – одна із небагатьох фінустанов, якій вдалося покращити позиції у рейтингу у 2025-му. Він піднявся на девʼяту сходинку із заключної – десятої. Дохід банку зріс на 7% і сягнув 11,85 мрд грн, а прибуток збільшився у 1,3 раза – до 8,99 млрд грн.

П’ятим державним банком і десятим у рейтингу є «Сенс Банк». Його дохід зріс на 7% – до 11,85 млрд грн, а прибуток, навпаки, зменшився на 16% і склав 3,2 млрд грн.