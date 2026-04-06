У Харков затримали чоловіка, який з ножем напав на військового ТЦК

У Харкові під час заході оповіщення чоловік вдарив військового ТЦК ножем у живіт. Нападника розшукали та затримали. Про це у понеділок, 6 квітня, повідомили у Харківському обласному ТЦК та СП та Нацполіції області.

Зазначається, що озброєний ножем чоловік напав на військових, коли ті здійснювали заходи оповіщення. Один з військовослужбовців ТЦК отримав поранення у живіт, його госпіталізували до лікарні. Нападника оголосили у розшук, близько 16:40 «Суспільне» з посиланням на речницю Харківського обласного ТЦК та СП Олену Родіну повідомило, що його затримали правоохоронці.

Харківський ТЦК та СП наголосив, що військові діють у межах закону. Людей, які перешкоджають роботі військових, чинять опір або здійснюють напади, – притягуватимуть до адміністративної або кримінальної відповідальності.

«Всіх військовозобов’язаних має хвилювати питання, як найшвидше долучитися до захисту, щоб зберегти життя своїх рідних. Зухвала ж агресія цивільних проти військових в одну мить може призвести до беззахисності самих цивільних. Війна помилок не прощає. Зірвана мобілізація лише наближає фронт», – наголосили у Харківському обласному ТЦК та СП.

Доповнено. О 17:10 поліція повідомила про затримання 55-річного чоловіка, який намагався втекти від військових ТЦК, щоб уникнути перевірки документів. Під час втечі він кинув у бік військових дві тренувальні гранати, здійснив два постріли з пневматичного пістолета та завдав ножового поранення в ділянку живота одному із військовослужбовців.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за насильство щодо службової особи (ч. 3 ст. 350 ККУ). Нападнику загрожує увʼязнення строком від пʼяти до 12 років.

Нагадаємо, 2 квітня у Львові на вулиці Патона, 6 внаслідок ножового поранення загинув військовослужбовець ТЦК Олег Авдєєв. Нападника затримали того ж дня, ним виявився інспектор Львівської митниці Андрій Труш. 3 квітня суд обрав для підозрюваного запобіжний захід – тримання під вартою без права на внесення застави.