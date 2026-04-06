Він її боготворить, а вона його принижує: чому чоловіки обирають жінок, які їх знецінюють
Психологиня пояснює, що ми часто обираємо партнерів не випадково
Вона може принизити його при друзях, знецінити жартом або кинути фразу, після якої він замовкає і ніяковіє. Може приймати рішення за двох, говорити зверхньо або поводитися так, ніби його думка нічого не важить. А він відчуває дискомфорт і навіть образу, але не йде. Бо десь всередині живе страх: якщо він почне відстоювати себе, вона просто розірве ці стосунки. І тоді він втратить не лише її, а й відчуття, що він комусь потрібен.
З боку такі стосунки виглядають дивно. Люди часто запитують: чому він це терпить? Чому не піде? Чому дозволяє знецінювати себе?
Психологиня Світлана Чумакова пояснює: такі стосунки рідко виникають випадково. Часто їхні корені – у дитинстві, де людина вперше засвоює, як виглядає любов.
Як росте «хороший хлопчик»
Психологиня пояснює, що багато чоловіків, які терплять знецінення у стосунках, у дитинстві були зручними дітьми. Вони намагалися не створювати проблем, бути слухняними, тихими та правильними. Їх хвалили, коли вони поводилися добре, коли допомагали, коли не сперечалися і не вимагали зайвої уваги.
Але цим хлопчикам рідко говорили щось важливіше – що їх люблять просто так. Так дитина починає робити висновок: щоб мене любили, я маю старатися. Я маю бути хорошим. Я маю бути зручним.
Навіть якщо батьки любили, вони могли бути емоційно холодними або зайнятими. «Коли дитина плакала, могла почути: “Не вигадуй”, “Нічого страшного”, “Перестань”. Коли хотіла уваги – “Зараз не до тебе”, – каже Світлана Чумакова.
З кожним таким моментом дитина починає старатися ще більше. Бути ще кращою. Ще слухнянішою. Бо десь всередині з'являється страх: якщо я буду незручним – мене можуть не любити.
Відсутність підтримки у дитинстві може формувати потребу у схваленні партнера.
Він боїться конфлікту більше, ніж приниження
Психологиня наголошує на ще одній важливій деталі: таких хлопців часто не вчать захищати себе.
«Коли вони зляться, їм кажутю: "Не грубіянь", "Не смій так говорити", "Будь вихованим". Їх вчать бути спокійними, терплячими, стриманими», – розповідає фахівчиня.
Але цих хлопчиків не вчать говорити:
- мені боляче
- зі мною так не можна
- я цього не хочу
З часом це стає звичкою. Людина перестає відчувати право на власні межі. Вона починає терпіти навіть тоді, коли їй боляче або неприємно.
І коли вже дорослого чоловіка принижують – він не захищається. Він намагається стати ще кращим, щоб не втратити стосунки.
«Чоловікам не можна довіряти»
У багатьох таких історіях важливу роль відіграє і батько. За слова Світлани Чумакової, він міг бути емоційно відсутнім, слабким або приниженим у сім'ї. Іноді батько взагалі зникав з життя дитини або з'являвся дуже рідко.
Якщо при цьому мама критикувала чоловіків або знецінювала батька, у хлопчик міг формуватися складний внутрішній конфлікт. З одного боку, він – хлопчик. З іншого – чоловіків поруч постійно знецінюють.
Тоді дитина може несвідомо вирішити: щоб мене любили, я маю бути іншим. Спокійнішим. Зручнішим. Не таким, як ті погані чоловіки.
Психологиня каже, що ці слова від мами до дитини могли звучати так:
- Чоловікам не можна довіряти
- Всі вони однакові
- Твій батько мене зрадив
- На чоловіків розраховувати не можна
Іноді мама навіть починає емоційно опиратися на сина – ділитися переживаннями, скаржитися на життя, говорити: «Ти єдиний, хто мене розуміє». Для дитини це занадто важка роль.
Чому такі чоловіки обирають холодних жінок
Світлана Чумакова розповідає, що коли такий чоловік виростає і зустрічає жінку, яка поводиться холодно або домінуюче, його психіка реагує на знайомий сценарій.
Нерівність у спілкуванні може формувати емоційну дистанцію.
Вона може бути різкою, іноді відстороненою. І замість того, щоб відчути дискомфорт і дистанціюватися, чоловік відчуває інше – знайому ситуацію ніби ця людина дуже важлива, ніби потрібно завоювати її увагу, заслужити її прихильність.
Кожне схвалення стає дуже важливим, тому людина поступово починає залежати від реакції партнера. І чим більше знецінення – тим сильніше бажання довести свою цінність.
Її навчили: слабкість – це небезпечно
Психологиня Світлана Чумакова пояснює, що у таких жінок часто є своя історія з дитинства, де батько міг бути холодним, відсутнім або надто вимогливим. Любов і увагу доводилося заслужити, поруч могла бути контролююча мама, яка критикує.
Тоді дівчинка вирішує: слабкість небезпечна. Якщо бути мʼякою – можуть образити. Якщо бути відкритою – можуть знецінити.
Зʼявляється так звана емоційна броня – сарказм, дистанція, контроль. І коли поруч з'являється дуже поступливий чоловік, це не викликає поваги. Навпаки – такий чоловік може здаватися слабким.
Чому такі стосунки затягують як трясовиння
Фахівчиня розповідає, що так виникає пара, де один намагається заслужити любов, а інший – тримає дистанцію і контролює.
Він намагається бути кращим, а вона – не відкривається повністю. Він терпить, а вона знецінює та зневажає. І обом це здається знайомим, ніби саме так і повинно бути.
Але психологиня наголошує: це не любов, а повторення старого сценарію. Людина намагається отримати ту любов, якої їй не вистачило у дитинстві.
Коли один партнер контролює рішення, інший поступово втрачає ініціативу.
Він закохується у власну травму
У таких стосунках часто виникає ілюзія: якщо я буду ще кращим, мене полюблять. Якщо більше старатися – все зміниться. Але без самоповаги і особистих меж повага не виникає.
Світлана Чумакова наголошує, що люди рідко поважають тих, хто принижується. І тоді чоловік роками намагається заслужити любов, яка так і не приходить.
«Ми часто обираємо партнерів не випадково. Ми тягнемося до знайомих емоцій – навіть якщо вони болючі», – каже фахівчиня.
І поки людина не усвідомлює цей сценарій, вона може знову і знову закохуватися не в людину – а у власну травму.