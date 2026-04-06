Камери зафіксували момент крадіжки автомобіля «Укрпошти»

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області виніс вирок чоловікові, який протягом тижня скоїв низку злочинів: побився із сином продавчині квітів, викрав ноутбук зі школи, заволодів конем з возом, а також автомобілем «Укрпошти», грошима та документами водія. За скоєне йому призначили шість років тюрми.

Як повідомила у понеділок, 6 квітня, пресслужба суду, інциденти сталися у 2025 році в Шепетівці та навколишніх селах. На центральному ринку обвинувачений спровокував конфлікт через відмову продавчині безкоштовно дати квітку й кілька разів ударив металевою милицею сина жінки.

Згодом, під час урочистостей з нагоди Дня знань, чоловік зайшов до школи та з кабінету початкових класів викрав ноутбук з аксесуарами.

Крім того, в одному із сіл Шепетівського району він помітив залишену без нагляду кобилу з возом, які викрав і поїхав у невідомому напрямку.

Наступного дня біля поштового відділення обвинувачений підійшов до водія «Укрпошти», нібито щоб поговорити про роботу. Коли той відволікся, чоловік сів у кабіну службового авто, де були ключі, та поїхав. Під час поїздки зловмисник викрав із сумки потерпілого гроші, документи та мобільний телефон.

Обвинувачений встиг доїхати до сусіднього села, де залишив авто через поломку. За даними слідства, у місцевого жителя був при собі ніж, який він не мав права носити без передбаченого законом дозволу.

У суді чоловік визнав провину та пояснив свої дії тривожно-депресивним розладом після військової служби. За його словами, під час викрадення автомобіля він вважав, що виконує спеціальне завдання.

Суд врахував висновки експертизи щодо стану здоров’я обвинуваченого та призначив остаточне покарання – шість років ув’язнення. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.