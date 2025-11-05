Крадіжка сталася в магазині «Аврора» у Шепетівці

Суд оштрафував мешканця Шепетівки за крадіжку з магазину «Аврора». Чоловік переклеїв штрихкод з ручки на пилосос і розрахувався на касі самообслуговування. За це йому призначили 1700 грн штрафу.

Як повідомив 4 листопада Шепетівський міськрайонний суд, інцидент стався 11 вересня 2025 року. За даними слідства, у магазині «Аврора» місцевий житель переклеїв штрихкод із кулькової ручки на пилосос, який коштував 1499,17 грн.

Далі порушник підійшов до каси самообслуговування та оплатив товар за ціною звичайної ручки. Його дії зафіксували камери відеоспостереження, встановлені в торговому залі. Після перевірки записів працівники магазину виявили підміну й повідомили про інцидент поліцію.

Суд визнав шепетівчанина винним за ч. 2 ст. 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне викрадення чужого майна) й призначив 1700 грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити в апеляційному суді.