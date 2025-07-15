Іницидент стався 6 вересня 2024 року на території залізничного вокзалу у Ківерцях

Ківерцівський районний суд виніс вирок Ігорю Бідінчуку та Дмитру Коржевичу за пʼяний дебош. Обвинувачені побили трьох машиністів, через що локомотив затримався на станції на пʼять годин. Суд призначив одному з хуліганів 8500 грн штрафу, а іншому – три роки тюрми.

Як йдеться у вироку від 9 липня, інцидент стався 6 вересня 2024 року на території залізничного вокзалу у місті Ківерці. Близько 21:30 пʼяні Ігор Бідінчук і Дмитро Коржевич розпочали конфлікт із машиністами, які чекали на свою зміну. Обвинувачені нецензурно лаялись на працівників залізниці, а тоді розпочали бійку. Так, порушники повалили на землю усіх машиністів: одного з потерпілих ударили в око, іншого – в грудну клітку, а третього – у щелепу. За даними слідства, один з обвинувачених мав при собі кастет, яким наносив удари.

Окрім цього, Ігор Бідінчук і Дмитро Коржевич розбили камінням вхідні двері залізничного вокзалу, вартістю 2500 грн. Унаслідок пʼяного дебошу локомотив М62-1397, який прибув на станцію «Ківерці», затримався на майже пʼять годин.

У суді обидва обвинувачені визнали свою провину та просили суворо їх не карати. Стверджували, що причиною виникнення конфлікту стало їхнє перебування напідпитку.

Суддя Світлана Поліщук визнала одного з дебоширів винним у хуліганстві (ч. 2 ст. 296 КК України) та призначила 8500 грн штрафу, а іншого – у хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 263 КК України) й призначила три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.