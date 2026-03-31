Щоб створити холоті крашанки потрібно використати звичайну куркуму та їстівний золотий порошок

Отримати золотисті крашанки можна без штучних барвників – достатньо використати куркуму та золотий порошок. «Смачненьке» розповідає, як пофарбувати яйця в золотий колір. Що потрібно підготувати: Яйця (краще білого кольору). Куркума. Оцет. Вода холодна. Алкоголь або ще трохи оцту. Їстівний золотий порошок. Маленький пензлик для нанесення золота. Серветки. Рукавички. Як пофарбувати яйця: Перед фарбуванням протріть яйця серветкою з невеликою кількістю оцту. Це зробить поверхню гладкою, а колір ляже рівномірно. Складіть яйця в каструлю і залийте холодною водою так, щоб вони були повністю покриті. Додайте у воду 1–2 ложки оцту або алкоголю та куркуму. Доведіть воду до кипіння, і після того, як яйця зваряться, залиште їх у воді ще на 15–20 хвилин. На зварені яйця нанесіть тонким шаром білок, а потім присипте їх їстівним золотим порошком. Легко розтирайте порошок пензликом або долонею в рукавичках. Ви можете нанести дві-три тонкі шари, щоб ефект був більш насиченим.

