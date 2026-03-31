Стильні крашанки: як пофарбувати яйця в золотий колір
Отримати золотисті крашанки можна без штучних барвників – достатньо використати куркуму та золотий порошок. «Смачненьке» розповідає, як пофарбувати яйця в золотий колір.
Що потрібно підготувати:
- Яйця (краще білого кольору).
- Куркума.
- Оцет.
- Вода холодна.
- Алкоголь або ще трохи оцту.
- Їстівний золотий порошок.
- Маленький пензлик для нанесення золота.
- Серветки.
- Рукавички.
Як пофарбувати яйця:
- Перед фарбуванням протріть яйця серветкою з невеликою кількістю оцту. Це зробить поверхню гладкою, а колір ляже рівномірно.
- Складіть яйця в каструлю і залийте холодною водою так, щоб вони були повністю покриті. Додайте у воду 1–2 ложки оцту або алкоголю та куркуму. Доведіть воду до кипіння, і після того, як яйця зваряться, залиште їх у воді ще на 15–20 хвилин.
- На зварені яйця нанесіть тонким шаром білок, а потім присипте їх їстівним золотим порошком. Легко розтирайте порошок пензликом або долонею в рукавичках. Ви можете нанести дві-три тонкі шари, щоб ефект був більш насиченим.
