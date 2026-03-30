Все простіше, ніж здається спершу: як зробити мармурові крашанки
Це простий спосіб отримати незвичний візерунок простим способом
Мармурові крашанки – це простий спосіб отримати незвичний візерунок на яйцях без складних технік. Незвичним способом поділилась блогерка Dadlitasty.
Інгредієнти:
- яйця;
- цибулева шкірка (жовта та червона);
- папір формату А4;
- марля;
- нитка;
- оцет – 1 столова ложка;
- сіль – 2 столових ложки;
- чай каркаде – 40 грамів;
- вода;
- рослинна олія.
Як пофарбувати яйця:
- Замочіть яйця в оцті на 1-2 хвилини. Обмажте їх дрібно нарізаною цибулевою шкіркою, загорніть у марлю та зав’яжіть ниткою.
- Покладіть їх у каструлю, додайте туди теж цибулеву шкірку, додайте решту інгредієнтів у воду. Варіть 10 хвилин на середньому вогні, потім вимкніть вогонь.
- Залиште яйця у воді на 2 години. Вийміть, розгорніть та протріть невеликою кількістю олії для красивого блиску.
