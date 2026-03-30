Це простий спосіб отримати незвичний візерунок простим способом

Мармурові крашанки – це простий спосіб отримати незвичний візерунок на яйцях без складних технік. Незвичним способом поділилась блогерка Dadlitasty. Інгредієнти: яйця;

цибулева шкірка (жовта та червона);

папір формату А4;

марля;

нитка;

оцет – 1 столова ложка;

сіль – 2 столових ложки;

чай каркаде – 40 грамів;

вода;

рослинна олія. Як пофарбувати яйця: Замочіть яйця в оцті на 1-2 хвилини. Обмажте їх дрібно нарізаною цибулевою шкіркою, загорніть у марлю та зав’яжіть ниткою. Покладіть їх у каструлю, додайте туди теж цибулеву шкірку, додайте решту інгредієнтів у воду. Варіть 10 хвилин на середньому вогні, потім вимкніть вогонь. Залиште яйця у воді на 2 години. Вийміть, розгорніть та протріть невеликою кількістю олії для красивого блиску.

