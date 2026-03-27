фото Viktoriya Teryaeva

Створити стильні крашанки можна без барвників і складних технік. Для цього способу використовують простий декор із серветок, який дозволяє швидко отримати естетичний результат. Блогерка Вікторія Тєряєва показала цікавий спосіб декору, який не потребує штучних фарбників. Що вам знадобиться: Серветка з малюнком. Листи харчової фольги. Білок яйця. Як прикрасити яйця: Добре помийте яйця та зваріть їх. Після цього дайте їм охолонути. Відділіть верхній шар серветки і виріжте бажані ділянки з візерунками. Поверхню яйця змастіть білком і прикладіть вирізаний фрагмент серветки, яку зверху теж потрібно змастити білком. Повторіть той самий процес із харчовою фольгою. Залиште яйця на 10–15 хвилин до повного висихання.

