Будьте в тренді: як зробити мармурові крашанки без зайвих зусиль
Такий спосіб поєднує прості інгредієнти й дає незвичні відтінки
Мармурові крашанки стали одним із популярних трендів до Великодня, адже ви можете отримати унікальний візерунок без штучних барвників. Такий спосіб поєднує прості інгредієнти й дає незвичні відтінки. Про такий незвичний спосіб фарбування розповіла кулінарка Валерія Матрохіна.
Як зробити мармурові крашанки?
Для цього способу вам знадобляться:
- Яйця.
- Лушпиння синьої та жовтої цибулі.
- Папір.
- Каркаде – жменя.
- Сіль – ½ столової ложки.
- Оцет 9% – 1 столова ложка.
- Вода.
Процес фарбування:
- Лушпиння та папір наріжте невеликими трикутниками. Яйця вимийте та оцтом приберіть написи на них, якщо вони є.
- Змочіть яйця в воді та обваляйте їх в лушпинні з папером. Після цього кожне яйце загорніть в колготи або в марлю, яку потрібно зав’язати ниткою.
- У каструлю налийте воду, додайте жменю каркаде, сіль і оцет, викладіть у воду яйця і варіть після закипання декілька хвилин.
- Зніміть каструлю з вогню і залиште яйця остигати у воді на 3-4 години.
- Після цього з яєць можна зняти лушпиння та тканину і змастити їх олією.
