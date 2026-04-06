Підозрюваний катував полонених у виправній колонії «ЛНР»

Служба безпеки України у понеділок, 6 квітня, заочно повідомила про підозру колишньому очільнику окупаційної виправної установи на тимчасово захопленій території Луганської області, який причетний до катувань українських військовополонених.

За даними слідства, йдеться про співробітника так званої «Виправної колонії №4 по “ЛНР”», який із жовтня 2022 року до січня 2024 року очолював цю установу. Як встановили правоохоронці, перебуваючи на керівній посаді, він не лише віддавав накази підлеглим застосовувати насильство до полонених українських військових, а й особисто брав участь у тортурах.

Зокрема, за матеріалами справи, підозрюваний систематично бив полонених руками, ногами, а також використовував гумовий кийок ПР-73 і столярний молоток. Крім цього, під час знущань він застосовував електрошокер.

У СБУ наголошують, що такі дії є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема положень Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, яка забороняє жорстоке поводження, катування та будь-які форми насильства щодо полонених. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігуранту про підозру за порушення законів та звичаїв війни.

«Тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності за катування полонених українських воїнів», – додали в СБУ.

Нагадаємо, у серпні українські правоохоронці повідомили про підозру керівнику СІЗО №2 у Таганрозі Алєксандру Штоді, який організував катування, тортури, побиття та приниження української журналістки Вікторії Рощиної.