Пори вітру прогнозують і на вівторок

У понеділок, 6 квітня, через сильні пориви вітру на Львівщині без електропостачання залишилися десятки населених пунктів. Ремонтні бригади «Львівобленерго» ліквідовують наслідки негоди. Про це повідомили у ЛОВА.

Станом на 17:00 на Львівщині без світла залишаються 103 населені пункти:

24 – повністю;

79 – частково.

До відновлення електропостачання залучили 32 бригади «Львівобленерго» – 137 працівників і 48 одиниць техніки.

ЛОВА нагадує правила безпеки:

️ 1. Якщо помітили обірвані електромережі, одразу повідомте у «Львівобленерго»: 0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно) або інші номери: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.

️ 2. Не наближайтесь ближче, ніж на 8 метрів – це небезпечно для життя.

️ 3. Відходьте з небезпечної зони «гусячим кроком» – ступні разом, дрібні ковзкі кроки.

️ 4. При падінні дерев або гілок, травмах – дзвоніть у екстрені служби: 101, 103 або 112.

За прогнозом львівських синоптиків, пори вітру 15-20 м/с на Львівщині очікують і 7 квітня. Вночі та вранці місцями заморозки, на окремих ділянках доріг – ожеледиця.