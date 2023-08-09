Львівська мерія пропонує гранти до 300 тис. грн на підтримку ветеранського бізнесу
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З 14 серпня у Львові стартує прийом заявок на отримання ваучерів для підтримки бізнесу. Про це повідомили у Львівській міській раді.
Охочі мають змогу отримати бізнес-ваучер для ветеранів/ок та їхніх дружин/чоловіків, а також інвестиційний ваучер на проекти подвійного призначення у Львові у сфері безпеки та оборони, а також охорони здоров’я. Максимальний розмір ваучерної допомоги становить до 300 тис. гривень.
Бізнес-ваучер для ветеранів/ок та їхніх дружин/чоловіків можна використати на:
- модернізацію та розширення (закупівлю обладнання, сировини та комплектуючих);
- мобільність та ефективність (оренду приміщення та транспортних засобів);
- закупівлю ліцензійного програмного забезпечення;
- навчальні курси, консультаційні послуги, перекваліфікацію.
Інвестиційний ваучер на проекти подвійного призначення у Львові у сфері безпеки та оборони, а також охорони здоров’я можна використати на:
- придбання устаткування та обладнання;
- закупівлю якісної сировини та будівельних матеріалів;
- оновлення та розширення матеріально-технічної бази;
- придбання або оренду виробничих площ.
За детальнішою інформацією слід звертатися до Центру підтримки підприємництва або ж за телефоном +380 (32) 254 60 15.