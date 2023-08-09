З 14 серпня у Львові стартує прийом заявок на отримання ваучерів для підтримки бізнесу. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Охочі мають змогу отримати бізнес-ваучер для ветеранів/ок та їхніх дружин/чоловіків, а також інвестиційний ваучер на проекти подвійного призначення у Львові у сфері безпеки та оборони, а також охорони здоров’я. Максимальний розмір ваучерної допомоги становить до 300 тис. гривень.

Бізнес-ваучер для ветеранів/ок та їхніх дружин/чоловіків можна використати на:

модернізацію та розширення (закупівлю обладнання, сировини та комплектуючих);

мобільність та ефективність (оренду приміщення та транспортних засобів);

закупівлю ліцензійного програмного забезпечення;

навчальні курси, консультаційні послуги, перекваліфікацію.

Інвестиційний ваучер на проекти подвійного призначення у Львові у сфері безпеки та оборони, а також охорони здоров’я можна використати на:

придбання устаткування та обладнання;

закупівлю якісної сировини та будівельних матеріалів;

оновлення та розширення матеріально-технічної бази;

придбання або оренду виробничих площ.

​За детальнішою інформацією слід звертатися до Центру підтримки підприємництва або ж за телефоном +380 (32) 254 60 15.