Петрова звільнили з посади фахівця з комунікацій в НВМК у січні 2026 року

Народний депутат Ярослав Железняк заявив у понеділок, 13 квітня, що політтехнолог, співведучий ютуб-каналу «Ісландія» Володимир Петров після нещодавнього скандалу знову отримав бронювання від мобілізації.

За словами депутата, у середині березня 2026 року Петров повторно отримав відстрочку від мобілізації. Цього разу як співробітник телерадіокомпанії «Корисне ТБ». Він звернув увагу, що контент цього медіа обмежується переважно матеріалами про садівництво та городництво, однак попри це підприємству надали статус критично важливого. Серед бенефіціарів компанії фігурує Сергій Созановський. За словами Железняка, у ЗМІ раніше повідомляли про його давні зв’язки з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Також нардеп повідомив, що передав до Бюро економічної безпеки матеріали щодо діяльності Петрова. На їхній основі відкрито кримінальне провадження за підозрою в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Железняк звернув увагу, що офіційні доходи Петрова не відповідають його майновому стану. Йдеться, зокрема, про нерухомість у Києві та області, а також дорогі автомобілі, загальна вартість яких, за оцінкою депутата, перевищує задекларовані заробітки.

Він зазначив, що за період із 2010 року до жовтня 2025 року сукупний офіційний дохід Петрова становив близько 4,4 млн грн. Водночас у його власності чи користуванні фігурують кілька об’єктів нерухомості:

три земельні ділянки в Київській області (Буча та Бабинці),

житловий будинок у Бучі площею 246 м 2 , придбаний у 2011 році за 800 тис. грн,

, квартира в Києві площею 72 м 2 , придбана у 2012 році за понад 1 млн грн,

, придбана у 2012 році за понад 1 млн грн, 6-кімнатна квартира в центрі Києва площею 162 м 2 , придбана особисто Петровим у жовтні 2024 року,

, земельна ділянка та садовий дачний будиночок у селищі Бабинці, які належать його дружині.

Також у власності Петрова є три автомобілі: Porsche Panamera Turbo, Chevrolet Camaro RS та Porsche Cayenne, а також Lexus RX у його дружини.

Депутат додав, що правоохоронні органи вже розслідують низку справ, пов’язаних із Петровим, і не виключив відкриття нових проваджень.

Нагадаємо, Петрова звільнили з посади фахівця з комунікацій в Національному військовому меморіальному кладовищі у січні 2026 року. Після цього розпочали службове розслідування щодо керівництва НВМК, зокрема з питань можливого неправомірного бронювання.

Володимир Петров відомий тим, що працював на членів «Партії регіонів» та російських політиків. Железняк називає Петрова «піарщиком Єрмака», маючи на увазі колишнього голову Офісу Президента Андрія Єрмака.