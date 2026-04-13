Екіпаж МВГ загинув

Російські війська атакували керованим дроном мобільну вогневу групу, яка в цей момент збивала «шахед». Про це у понеділок, 13 квітня, повідомив радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрєстнов.

«На жаль, маємо ще одне влучання керованого “шахеда” в екіпаж МВГ. МВГ працював по одному “шахеду”, інший у цей момент полював на екіпаж», – йдеться у повідомленні.

За його словами, росіяни почали використовувати тактику, коли один дрон відволікає розрахунок на себе, а другий атакує людей.

Бескрєстнов звернувся до всіх структур і родів військ, де задіяні МВГ. За його словами, бійцям потрібно заздалегідь думати про маскування, мати готовий план дій на випадок атаки дроном та бути готовими до цієї загрози і морально, і фізично.

«Будь ласка, показуйте та розповідайте екіпажам про нову загрозу», – наголосив він.

Нагадаємо, наприкінці березня стало відомо, що російські військові почали встановлювати макети ракет Р-60 на ударні безпілотники, намагаючись ввести в оману українську протиповітряну оборону.