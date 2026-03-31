Макети ракет Р-60 росіяни встановлюють на ударні безпілотники

Російські військові почали встановлювати макети ракет Р-60 на ударні безпілотники, намагаючись ввести в оману українську протиповітряну оборону. Про це у понеділок, 30 березня, повідомив радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, такі муляжі не мають бойового призначення і використовуються як елемент психологічного та тактичного впливу. Основна мета – змусити українську авіацію та підрозділи перехоплення реагувати на цілі як на більш небезпечні.

Бескрестнов зазначив, що армійська авіація вже має розуміння, як діяти в подібних ситуаціях. Водночас складніше з підрозділами перехоплення, яких багато в різних структурах, і які можуть витрачати ресурси на знищення таких нібито пріоритетних цілей.

Він наголосив, що наразі ключовим завданням є вироблення чітких підходів до розпізнавання безпілотників із фальшивими елементами.

Зазначимо, що Р-60 – це радянська керована ракета класу «повітря–повітря» малої дальності, призначена для ураження повітряних цілей на близькій дистанції. Вона оснащена інфрачервоною системою наведення та твердопаливним двигуном.

Нагадаємо, 16 березня біля Монумента Незалежності в центрі Києва впали уламки дрона «Ланцет» зі штучним інтелектом. За даними Defense Express, застосування дрона мало на меті продемонструвати нові можливості російської ударної техніки.