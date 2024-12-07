ТЦ Locus запрацював на вул. Шептицьких, 2 у Рудному

У п’ятницю, 6 грудня в Рудному неподалік Львова відкрили торговий центр Locus, яким зможуть користуватися не лише рудничани, а й мешканці прилеглих сіл і всі охочі.

Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі торгового центру, ідея ТЦ Locus – нове місце зустрічі, що виникла з прагнення дати громаді Рудного та довколишніх сіл новий зручний, комфортний простір для покупок і відпочинку. Це місце стане не тільки центром шопінгу, а й осередком спілкування, де кожен зможе знайти щось для себе.

«Ми візуалізували слово locus неспроста. Наше лого транслює основну місію проєкту – створити місце, що слугуватиме центральною точкою міста та матиме на меті покращення життя мешканців. Ми розвиваємо екосистему комфортного життя у маленькому місті. Торгова галерея Locus – унікальний простір для розвитку бізнесу на зручних умовах. Це ваша інвестиція у майбутнє», – зазначили власники ТЦ.

Проєкт Locus – це початок нового формату торгових центрів у невеликих містах та конгломератах селищ. Загалом чотириповерховий ТЦ займає площу 3,9тис. м2, із яких орендна площа – це 3 тис. м2. Проєкт ТЦ розробили з врахуванням потреб мешканців і, попередніми підрахунками, він має охопити близько 30 тис. відвідувачів. У торговому центрі також облаштований паркінг на 70 автомобілів.

Над проєктом працювала команда WR Group, яка створила не просто місце для покупок, а простір для життя. Зокрема, крім торгових площ, у ТЦ є кімната для матері і дитини, зони очікування і відпочинку, зони підзарядки ґаджетів та значна прибудинкова зона. У ТЦ представлені магазини Sinsay, Andi, мультимаркет «Аврора», мережа магазинів взуття Sezon, магазин косметики Eva, кав’ярня La Cafe, «Сімейна пекарня», аптеки «Доброго дня» та Biomed, супермаркет «Є Таке», «Галицька свіжина», Royal Kebab та інші. У найближчі місяці на останньому поверсі ТЦ заплановане відкриття кафе та ресторану з дитячими зонами для розваг.

На відкритті відвідувачів ТЦ працював святковий ярмарок, де пригощали гарячими напоями і солодощами, а для дітей влаштували окрему програму з аніматорами, аквагримом та резиденцією Святого Миколая, що працюватиме в холі на першому поверсі ТЦ. Після урочистостей в торговому центрі влаштували благодійну лотерею, під час якої збирали гроші для БФ «Вдячні» на 4 супер-прохідні авто для евакуації, оснащені засобами РЕБ, старлінками та додатково броньовані для медроти 67-ї ОМБр. Крім цього, відвідувачі могли отримати подарунки від партнерів, зробивши донат від 200 грн на банку чи готівкою на скриньку, обрати номерок та виграти подарунки. Серед призів – iPhone 15, планшет Samsung та багато інших подарунків.

Керівництво ТЦ Locus і надалі планує проводити святкові заходи для мешканців Рудного, Зимної Води та навколишніх сіл.

Додамо, що торговий центр Locus розташований у центрі Рудного, на вул. Шептицького, 2 і працює для вас із 8:00 до 22:00.