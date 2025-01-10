Фото ліцею «Львівський» зі старим майданчиком

Інвестор допоможе побудувати сучасний спортивний майданчик у ліцеї «Львівський», що на вул. Лисинецькій,3. ТзОВ «Пасічна-Інвест» інвестує 5 млн грн у капітальний ремонт. Рішення про це у п’ятницю, 10 січня, затвердили на засіданні виконкому, повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач. Зазначимо, неподалік від ліцею, на вул. Пасічній,133, забудовник зводить житловий комплекс.

У 2021 році управління освіти розпочало роботи із ремонту спортивного майданчика для цього ліцею. Була розроблена проєктно-кошторисна документація та розпочаті будівельні роботи, однак через повномасштабну війну усе призупинили.Зараз будівництво відновлять за інвесторські кошти.

«У Львові є практика, коли забудовники паралельно із зведенням свого об’єкта долучаються до розбудови міської соціальної інфраструктури. Так сталося і цього року, тож забудовник, який проводить будівельні роботи на вулиці Пасічній, проінвестує п’ять млн грн для відновлення робіт у ліцеї “Львівський”. Це дуже добре, адже внаслідок цієї співпраці школярі і мешканці мікрорайону матимуть якісний спортивний простір», – розповів Любомир Зубач.

Спортивний майданчик на території ліцею «Львівський» матиме бігові доріжки, футбольне поле, баскетбольний та волейбольний майданчики із поліуретановим покриттям. Спортивний простір буде додатково освітлюватись та буде обгороджений.

За даними YouControl, ТзОВ «Пасічна-Інвест» зареєстроване у лютому 2024 року у Львові, на вул. Пасічній. Співвласниками є Андрій Угрин, Ірина Вітик та Андрій Криницький. Основний вид діяльності – купівля та продаж власного нерухомого майна.