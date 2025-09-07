сучасні тренди в дизайні - про життя в усій повноті

Стерильний мінімалізм в дизайні житла відступає і в 2025-2026 роках головним трендом стає повернення до затишку, пише сайт «Новини.Live». Дизайнери шукають нові рішення, повертають у простір декоративність і фактури.

Декоративність

Це один з ключових трендів в дизайні інтер’єру, що приносить в житло затишок і теплоту. Ідеться не лише про вази, статуетки та інші дрібні деталі, а також про:

використання фактурних матеріалів;

поєднання різних видів каменю та дерева;

роботу з текстилем, візерунками та патернами.

Особливо важливою ця тенденція стає у просторих приміщеннях. Темні відтінки стін або меблів допомагають уникнути ефекту «лікарняної холодності» та створюють відчуття затишку.

Дерево

Дерево стає справжнім трендом 2025-2026 років. Його використовують на стінах, перегородках, фасадах меблів. Цей матеріал вважається вічним і завжди актуальним, якщо правильно підібрати відтінок.

Окрім того, дерево можна сміливо комбінувати з іншими матеріалами, створюючи баланс між теплом та сучасністю.

Традиційність

Ще один тренд 2025-2026 – сучасне переосмислення традиційних інтер’єрних мотивів. Наприклад, використання класичного живопису чи шпалер, вінтажні меблі й освітлення, акценти у стилі італійських палаців або романтичні шпалери з квітами.

Проте щоб простір не виглядав перевантаженим і недоречним, класичні деталі можна поєднувати зі сучасними меблями.

Деталі

Ще один важливий тренд стосується тиої розкоші. І тут йдеться не про золоті унітази, а про якість, що відчувається у деталях – меблі зі шпону замість ДСП, натуральний паркет замість ламінату, якісні ручки, світильники та електрофурнітура.