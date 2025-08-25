Спальня - одна з головних кімнат в домі, що впливає на якість життя

Від правильних умов в спальні залежить якість сну, а від неї, своєю чергою, якість життя. Якої площі має бути спальня, щоб там добре спалось, пише сайт «Новини.Live».

Є мінімальні стандарти

Мінімальні стандарти площі спальні базуються на вимогах безпеки, комфорту та функціональності. Для однієї людини це 6,5 м2, для двох – не менше 11 м2. У спальні має бути місце, щоб розмістити зручне ліжко, тумбу чи невеликий стіл і залишити місце для вільного пересування. У спальні для пари слід враховувати наявність комфортного простору для кожного. Окрім того, тут має бути місце для зберігання речей.

Які ще вимоги до спальні

Висота стелі в спальні має становити не менше 2,13 м у половині приміщення, а найкраще – 2,7 м. Похилі стелі у мансардних кімнатах можуть створювати відчуття тісноти.

У спальні повинні бути:

щонайменше дві електричні розетки;

система опалення, здатна підтримувати температуру не нижче +20°С;

вікно площею від 8% від загальної площі підлоги, половина якого має відкриватися для провітрювання;

зручний доступ з коридору чи вітальні без проходу через інші кімнати.

Площа спальні напряму впливає на психологічний комфорт. Маленька кімната може викликати відчуття тиску чи навіть тривожність, а надто велика буде здаватися холодною і незатишною.