Часом пил в помешканні ховається в неочевидних місцях

Іноді навіть регулярне вологе прибирання не допомагає повністю позбутися від пилу в квартирі. Можливо, джерело забруднення пилом варто пошукати в неочевидних місцях. В яких саме, ідеться на сайті «24 Каналу».

Килим – улюбленець пилу

Килимове покриття може бути головним джерелом накопиченого пилу в квартирі. Якщо через певні причини неможливо позбутися від килимів вдома, слід частіше проводити їхню ретельну чистку. Знадобиться не лише суха чистка пилососом, а й вологе прибирання чи провітрювання.

Зверніть увагу на м’які меблі

М’які меблі, зокрема дивани, накопичують в собі пил, від якого часом важко позбутися за допомогою лише пилососа. Це ж стосується матраців та подібних речей. Щоб мінімізувати це джерело забруднення пилом, варто подумати про використання чохлів для матраців і подушок. Це однозначно зекономить час і зусилля під час прибирання.

Пам’ятайте про штори

Штори також є місцем, де накопичується багато пилу. Можна розглянути можливість замінити їх на жалюзі або ролети або ж частіше здавати до хімчистки. Також можна вибрати штори, що можна прати в пральній машині – це більш бюджетне рішення.

Мало провітрювання

Накопичення пилу в помешканні часто є результатом поганої циркуляції повітря. Недостатня циркуляція повітря в поєднанні з нерегулярним прибиранням може призвести до накопичення пилу в приміщенні.

Вікна з протягами

Зворотна сторона «медалі» – це вікна, що дозволяють пилу з вулиці безперешкодно проникати в приміщення. Іноді це відбувається через маленькі, часто непомітні, тріщини та щілини.