Кухня - важливе місце в домі, де мешканці проводять багато часу, тож варто ретельно підійти до вибору

Певний час кухні-студії були на піку популярності, проте не всі були в підсумку задоволені таким вибором. Щоб визначитися, що вам краще пасуватиме – кухня-студія (кухня-вітальня) чи окреме приміщення для приготування їжі, потрібно зважати на низку критеріїв під час вибору. Про які критерії йдеться, пише сайт 24 Каналу.

Кухня-вітальня – переваги і недоліки

Кухня-вітальня – популярне рішення в новобудовах з європлануванням. Її переваги такі:

більше простору і світла, що особливо важливо для невеликих квартир;

місце для спільного проведення часу з сім’єю і друзями – тут всі можуть розміститись комфортно;

можливість втілити омріяний дизайн або й кілька одразу.

Проте відкрите планування зони кухні й вітальні має також і свої недоліки. А саме:

можливі запахи їжі в зоні вітальні, що призначена для відпочинку;

важче підтримувати порядок, ніж в окремому приміщенні;

неможливо усамітнитись, якщо в квартирі живе кілька людей.

Окрема кухня – переваги й недоліки

Окрема кухня – це звично для більшості українців. Якщо раніше багато хто прагнув об’єднати кухню з вітальнею через вкрай малу площу першої, то сьогодні такої проблеми в нових будинках вже немає. Зазвичай, кухні мають нормальну площу, де можна розмістити все необхідне.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Переваги окремої кухні такі:

спокій, можливість зосередитись на справах – мало кому подобається готувати, коли хтось постійно говорить під руку;

запахи їжі залишаються в межах кухні і не турбують інших мешканців квартири;

гості не бачать, що відбувається на кухні, тож не проблема прибрати безлад пізніше, якщо не встигли;

чітке зонування, що впорядковує щоденну рутину.

А от недоліків в окремої кухні практично немає. В деяких випадках такими можуть бути площа приміщення та особливості його планування.

Що обрати?

Вибір між відкритою та окремою кухнею залежить від індивідуальних потреб та звичок кожної окремої сім’ї. Якщо власникам житла подобається візуально великий простір і відкрита атмосфера, їм пасуватиме кухня-вітальня. Якщо питання приватності та розмежування кімнат викликає сумніви, найкраще зупинитися на окремому приміщенні для приготування їжі.