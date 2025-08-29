Українці обирають комфорт і додатковий сервіс

Якщо до 2022 року потенційні покупці житлової нерухомості орієнтувалися передусім на ціну, а квартири часто купували для інвестицій, а не життя, то в 2025 році ситуація змінилася. Люди шукають житло для себе, тому ставляться до вибору більш прискіпливо. Які саме квартири хочуть українці сьогодні, розповідає сайт «Новини.Live» з посиланням на DIM.

Європланування в тренді

Постійно зростає попит на квартири з європлануванням, дослідила група компаній DIM. Квартири з європлануванням – це формати житла без довгих коридорів, з просторими кухнями-вітальнями натомість та відокремленими спальнями.

Таке планування – це на 15-20% більше корисної площі при однаковій загальній площі з квартирою стандартного планування. Житло євроформату часто обирають сім’ї та спеціалісти, які працюють дистанційно. Переваги такого планування наступні:

більша функціональна площа;

наявність великого спільного простору;

окремі кімнати для приватності.

Аналітики відзначають, що такі планування у Києві, наприклад, продаються швидше, ніж класичні.

Дві кімнати як резерв

Також користуються попитом двокімнатні квартири площею від 55 до 75 м2. Це універсальне рішення для різних сценаріїв життя – одна кімната може бути спальнею, дитячою чи кабінетом, в залежності від потреб.

Окрім того, українці стали частіше купувати житло для себе, принаймні в Києві, тому більш виважено підходять до площі, планування тощо.

Має бути сервіс

Окрім комфортних і добре спланованих квадратних метрів, українці готові купувати додатковий сервіс. За даними DIM, швидко зростає інтерес до житлових комплексів з доданою сервісною вартістю. Якщо раніше стандартом були охорона і рецепція, то тепер покупці хочуть мати в комплексі:

інтегровані коворкінги для резидентів;

облаштовані лаунж-зони;

дитячі простори та спортивні студії;

повноцінні укриття;

мобільні застосунки для управління сервісами.

За даними DIM, у 2025 році частка продажів у проєктах із сервісною інфраструктурою зросла на 25% у порівнянні з 2022 роком. Найбільший попит зафіксовано саме у будинках із коворкінгами та wellness-зонами. Такі квартири продаються в середньому на 30% швидше, ніж у стандартних новобудовах.

Дослідження ЛУН підтверджує: понад 60% покупців у 2025 році серед пріоритетів називають наявність сервісів у будинку. Для порівняння, у 2020 році таких було лише 28%. Це свідчить, що попит на житло перетворюється на попит на середовище. Люди шукають не лише квадратні метри, а й спосіб життя з інтегрованою інфраструктурою.