Квартира за договором переуступки може обійтися дешевше, ніж у забудовника, проте тут є і свої ризики

Великий відсоток оголошень про продаж квартир в новобудовах стосується продажу житла за переуступкою. Що це таке, які плюси та мінуси укладання договору переуступки, ідеться на сайті «РБК-Україна».

Що таке переуступка

Переуступка майнових прав на квартиру передбачає, що людина, яка придбала житло на етапі зведення новобудови, продає його ще до введення будинку в експлуатацію та оформлення всіх документів. Ідеться про переоформлення майнових прав з початкового покупця (інвестора) на нового власника, який зможе оформити житло на себе після завершення будівництва.

ЖК Mill Town від компанії «Інтергал Буд» – втілення мрій про ідеальний простір для життя та роботи: три житлові комплекси та три комерційні корпуси. Стильно, сучасно, комфортно.

Переваги переуступки:

нижча ціна – часто житло за договором переуступки пропонують в середньому на 10% дешевше, ніж у забудовника;

швидке заселення – найчастіше пропонуються квартири на останньому етапі будівництва перед введенням будинку в експлуатацію;

хороше планування – інвестори, які купують житло на початковому етапі будівництва, мають змогу обрати квартиру з найкращим плануванням, виглядом із вікна, поверхом тощо.

Можливі ризики переуступки

Передусім переуступка може передбачати додаткові витрати: деякі забудовники просять комісію (близько 5% від вартості квартири) за передачу майнових прав. Також може виникнути необхідність сплатити податки.

Окрім того, варто перевірити репутацію забудовника, а також те, чи не перебуває житло в іпотеці, адже всі боргові зобов'язання автоматично переходять до нового власника. Важливо також пам’ятати, що після купівлі квартири за договором переуступки майнових прав всі претензії до нерухомості потрібно буде вирішувати з забудовником, а не з початковим власником.

Отже, договір переуступки – це хороший варіант купівлі квартири в новобудові. Проте нижча ціна має стимулювати ретельно перевірити документи та забудовника.