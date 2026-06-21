У боротьбі з павутинним кліщем можуть допомогти й корисні комахи

Павутинний кліщ належить до найнебезпечніших шкідників садових і городніх культур. Попри свої мікроскопічні розміри, він здатний швидко поширюватися та завдавати значної шкоди рослинам. Найчастіше від нього потерпають огірки, томати, перець, баклажани, квіти та кімнатні рослини. Як виявити проблему і позбутися шкідника, пише УНІАН.

Як розпізнати павутинного кліща

Першими ознаками зараження зазвичай стають дрібні світлі цятки на листках. Згодом листя починає втрачати насичений колір, жовтіє або набуває бронзового відтінку.

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Ще один характерний симптом – тонка павутинка між листям і стеблами. Якщо уважно придивитися, на ній можна помітити дрібних рухливих шкідників або їхні яйця.

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Народні засоби боротьби

На початкових стадіях зараження багато городників успішно використовують прості домашні методи.

Добре допомагає регулярне обмивання листя сильним струменем води. Така процедура зменшує кількість кліщів і очищає рослину від павутини.

Корисним також є підтримання достатньої вологості ґрунту та повітря, оскільки шкідник особливо активно розмножується в суху та спекотну погоду.

Для обробки рослин часто застосовують мильний розчин, молочну сироватку або розчин перекису водню. Для його приготування змішують дві столові ложки перекису з одним літром води та обприскують уражені рослини.

Деякі садівники використовують спирт для протирання листя, проте перед масовою обробкою варто перевірити реакцію рослини на невеликій ділянці.

Природні помічники на городі

У боротьбі з павутинним кліщем можуть допомогти й корисні комахи. Сонечка, золотоочки та деякі види хижих кліщів живляться шкідниками та сприяють природному захисту рослин.

Щоб привабити таких помічників, поруч із грядками часто висаджують квітучі рослини, які створюють для них сприятливі умови.

Коли потрібні спеціальні препарати

Якщо зараження стало масовим або народні методи не дають результату, доводиться використовувати спеціальні засоби захисту. Вибір препарату залежить від культури, ступеня ураження та термінів збору врожаю.

Перед застосуванням будь-якого засобу важливо уважно ознайомитися з інструкцією та дотримуватися рекомендованих норм.