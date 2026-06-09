Їжак може суттєво скоротити кількість шкідників у землі

Багато дачників витрачають чимало сил на боротьбу зі слимаками, гусеницями та іншими шкідниками, які можуть швидко знищити врожай. Проте в природі існує ефективний помічник, здатний суттєво скоротити кількість небажаних гостей на грядках. Йдеться про їжака – корисного мешканця саду, який допомагає підтримувати природний баланс без використання хімічних препаратів. Чому їжаки такі корисні на городі і як їх привабити у свій сад, пише Interia Zielona.

Чому їжак корисний для городу

Основу раціону їжаків становлять слимаки, личинки комах, гусениці та різні жуки. Саме ці шкідники часто завдають найбільшої шкоди овочевим культурам, зелені та декоративним рослинам.

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Завдяки нічному способу життя їжаки активно полюють тоді, коли багато шкідників виходять на пошуки їжі. Тому їхня присутність на ділянці може значно зменшити кількість небажаних комах і молюсків.

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Як привабити їжака в сад

Щоб їжак міг безперешкодно потрапити на ділянку, варто залишити невеликий прохід під парканом або огорожею. Зазвичай достатньо отвору завширшки 10–15 сантиметрів.

Також цим тваринам подобаються природні укриття. Купки листя, гілок, густі чагарники та ділянки з високою травою можуть стати для них безпечним місцем для відпочинку вдень.

Вода важливіша за їжу

У спекотний період їжаки часто потерпають від нестачі вологи. Саме тому в саду корисно залишити неглибоку миску зі свіжою водою. Найкраще розмістити її в затіненому місці поблизу кущів або інших укриттів.

Воду потрібно регулярно оновлювати, а ємність періодично мити, щоб запобігти розвитку бактерій.

Чому не варто постійно підгодовувати їжаків

У теплу пору року їжаки зазвичай самостійно знаходять достатньо їжі. Надмірне підгодовування може призвести до того, що тварини почнуть менше полювати та втратять частину своїх природних навичок.

Тому фахівці радять насамперед забезпечити їжаків доступом до води та безпечного середовища.

Як облаштувати будиночок для їжака

Якщо хочете, щоб їжак затримався на ділянці довше, можна облаштувати для нього невелике укриття. Для цього підійде проста дерев'яна конструкція з вхідним отвором приблизно 12 × 12 сантиметрів.

На дно варто покласти сухе листя або солому. Усередині також бажано передбачити кілька невеликих вентиляційних отворів для циркуляції повітря.

Розміщувати будиночок рекомендують у тихому затіненому куточку саду – під кущами, біля живоплоту або серед природних заростей. Для більшої природності укриття можна замаскувати гілками та листям.