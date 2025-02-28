Раціон їжачка, який живе в неволі, можна наблизити до природного

У дитячих казках їжачків часто зображають з яблуками чи грибами на голках, що створює хибне уявлення про їхній справжній раціон. «Твій Песик» розповідає, що насправді ці тваринки мають доволі різноманітне меню.

Чим годувати їжачка в домашніх умовах

Раціон їжачка, який живе в неволі, можна наблизити до природного. Вдома їжачкам можна давати:

М’ясо – рекомендуються годувати м’ясом маложирних сортів (кролятина, телятина, індичка, курятина). Щоб в ньому збереглися всі необхідні вітаміни та мікроелементи, його бажано давати в сирому вигляді. А щоб знизити ризик інфікування паразитами, м’ясо попередньо рекомендується кілька днів витримати в морозилці й ошпарити окропом. Субпродукти – улюбленця можна годувати легенями, печінкою, язиками, серцями та шлунками. Рибу – хоча цей продукт не входить в природний раціон їжака, але він не відмовиться поласувати рибою. Вихованцю можна давати не тільки філе риби, але і її тельбухи. Їжачкам дають тільки свіжу рибу, тому що неякісний або зіпсований продукт може стати причиною харчового отруєння. Не можна годувати їжачка рибою на постійній основі. Її бажано використовувати як ласощі або корисну добавку до основного раціону. Найкраще давати ставриду або скумбрію. Перед тим як годувати їжачка рибою, її відварюють у воді або на пару без спецій і солі. Комах – це основа природного раціону їжака. Тому домашній їжак також повинен їсти комах – зофобас, цвіркуни, коники, таргани тощо. Їх купують в зоомагазинах або заготовляють самостійно. При виборі готової продукції потрібно звертати увагу на склад і брати ті суміші, які містять один або кілька видів комах. Овочі та фрукти – їжачка можна годувати персиками, динею, абрикосами, грушами і яблуками. Також його пригощають малиною, чорницею, вишнею без кісточки, чорницею, журавлиною, суницею і полуницею. З овочів їжачка можна нагодувати спаржею, шпинатом, кабачками, огірками та морквою. Яйця – курячі або перепелині яйця потрібно давати не частіше, ніж раз на тиждень.

Які продукти їжакам заборонені

Деякі продукти можуть завдати їжачкам шкоди:

молоко;

солодощі;

шоколад;

виноград;

ананаси й авокадо;

сухофрукти;

рослинна олія;

швидка їжа;

корми для котів, собак та інших домашніх тварин.

Режим харчування їжака

Дорослого їжачка годують 1-2 рази на добу, підлітку дають поїсти тричі на день. Вихованцеві вагою до 1 кг дають близько 100-150 г корму на добу, а основну частину порції залишають на вечір.

Для звірка важливо не тільки збалансоване харчування, але і дотримання питного режиму. Тому у вихованця завжди повинна бути свіжа вода.