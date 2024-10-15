Їжаки дикі, але вразливі тварини, які живуть поруч з людьми і часом потребують невеличкої допомоги

Їжаки впадають в сплячку приблизно наприкінці осені. Та готуватися до цієї важливої події вони починають наприкінці серпня – у вересні. Якщо в палісаднику або в саду біля вашого дому живуть їжаки, поспостерігайте за ними – можливо, їм буде потрібна ваша допомога, щоб підготуватися до сплячки. А як це зробити, розповідають ветеринари клініки німецького міста Карлсруе.

Коли їжак готовий до зимової сплячки

У серпні-вересні їжаки починають більше їсти. Це потрібно, щоб накопичити достатньо жиру, що буде підтримувати їх у зимовій сплячці. Для того, щоб вдало перезимувати, дорослий їжак має важити приблизно кілограм, молоді їжаки, які народилися в кінці серпня – на початку вересня, мають важити не менше 700-800 грамів. Якщо тварина буде важити менше, вона, імовірно, не прокинеться навесні.

Про готовність їжака до зимової сплячки також свідчать округла форма тіла і активність, загальний здоровий вигляд і здатність легко згорнутися в клубок у випадку загрози.

Якщо ви помітили, що ваші знайомі їжаки мають недостатню вагу, – 500-600 грамів і менше, – допоможіть їм.

Як годувати їжака перед сплячкою

Щойно ви помітили, що їжак надто стрункий, починайте його підгодовувати. Запропонуйте йому якісний котячий або собачий корм, краще – вологий, але можна і сухий, трохи розведений водою. Також можете спробувати пошукати спеціальний сухий корм для їжаків і запропонувати тварині подрібнені варені яйця. Подбайте і про те, щоб ваш підопічний їжак мав доступ до свіжої води.

Їжаків не можна годувати такими продуктами:

зерно і хліб – у них немає харчової цінності, а от проблеми з травленням вони можуть спровокувати;

молочні продукти – їжаки не засвоюють лактозу, у них може початися діарея, що спровокує зневоднення;

солодкі або гострі продукти – це запорука проблем із зубами і травленням у тварини;

сирі риба і м'ясо – це ризик сальмонельозу та отруєння;

горіхи – їжакам важко їх перетравити, також можуть бути травми ШКТ через розміри горіхів;

шоколад – він містить теобромін, токсичний для їжаків та інших тварин;

авокадо і сиру картоплю – вони теж містять токсичні для їжаків сполуки;

плоди з великими кісточками – це ризик задухи і отруєння.

Відкрийте готель для їжаків

Ослаблений недоїданням їжак навряд зможе сам облаштувати собі місце для зимівлі. Зробіть таке місце у себе в підвалі, гаражі, сараї тощо. Головне, щоб у приміщенні не було великого перепаду температур. Температура повітря в їжачому готелі має стабільно становити 5-10 градусів тепла.

Розмістити їжаків можна у великих ящиках з отворами для вентиляції. Всередину потрібно насипати товстий шар соломи або листя, деревної стружки чи подібного матеріалу, щоб їжак міг заритися туди. Ящик або коробку краще поставити на дерев’яну підставку або підстелити під нього газети для теплоізоляції дна.

Важливо, що кожен їжак, якщо ви берете на зимівлю кількох тварин, повинен мати свою окрему кімнату.

Що робити, коли їжак впадає у зимову сплячку

Тут все просто. Якщо тварина ще не спить, перевіряйте її вагу і пропонуйте воду і їжу. Якщо ж він вже заснув, не турбуйте його і тримайте подалі від сховку своїх домашніх тварин.

Раптом ви помітили, що їжак заснув не в сховку, подбайте про те, аби перенести його і захистити від холодів. Не дивуйтеся, що їжак буде схожим на мертвого, – під час сну у нього в рази сповільнюється серцебиття і всі процеси в організмі.

Якщо температура повітря на вулиці опускається нижче 10 градусів морозу, коробку з їжаком треба додатково утеплити або перенести в більш тепле (але не занадто) місце.

Як допомогти здоровим їжакам восени

Якщо їжаки біля вашого дому або в садку виглядають здоровими і мають достатній запас жиру, турбувати їх не треба. Але ви можете спростити їм процес облаштування гнізд на зиму.

Для цього залиште купи листя та хмизу в тихих місцях саду. Вони стануть матеріалом для гніздування або й сховком для їжаків.

Також можна змайструвати спеціальний будиночок для їжака. Поставте його в тихе місце і накрийте листям і хмизом.

Якщо надворі надто тепло

Іноді пізня осінь і зима можуть бути надто теплими, щоб тварини впадали сплячку. Поспостерігайте за їжаками: якщо вони виглядають здоровими й активними, все гаразд. Якщо ж є ознаки ослаблення, продовжуйте допомагати їм їжею і водою. Це важливо, тому що їжаки використовують багато енергії під час активності і при різкому похолоданні їм може забракнути жиру для сплячки.

На періоди потепління взимку можна залишити їжакам трохи корму на випадок, якщо вони раптом прокинуться.

Спостерігайте за тваринами, перевіряйте час від часу їхні будиночки і стежте за температурою повітря. Так ви допоможете пережити їм зиму.

Обов’язково пам’ятайте, що їжаки можуть переносити паразитів – глистів, бліх, кліщів. Тож убезбечте себе під час контакту з тваринами.