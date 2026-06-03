Найактивнішими слимаки стають у вечірній час, після дощу або в похмурі дні

Слимаки та равлики можуть завдати чимало шкоди овочам, ягодам і декоративним рослинам. За кілька днів вони здатні пошкодити молоде листя, завʼязі та навіть плоди. Водночас ці молюски є частиною природної екосистеми, тому повністю знищувати їх не варто. Набагато ефективніше контролювати їхню чисельність за допомогою безпечних для довкілля методів. Про них пише Gardendesign.

Регулярно оглядайте рослини

Найактивнішими слимаки стають у вечірній час, після дощу або в похмурі дні. Саме тоді варто перевіряти грядки, квітники та затінені куточки саду.

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Особливу увагу приділяйте нижньому боку листя, простору під дошками, камінням і густими заростями. Про присутність шкідників часто свідчать характерні сріблясті сліди слизу.

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Збирайте шкідників вручну

Хоча цей спосіб подобається не всім, він залишається одним із найефективніших. Якщо регулярно збирати слимаків і равликів увечері або рано-вранці, їхня кількість швидко зменшиться.

Для зручності використовуйте рукавички та ємність із мильним розчином.

Використовуйте пастки

Слимаки люблять темні та вологі укриття. Саме тому можна розкладати на грядках половинки дині, кавуна або грейпфрута зрізом донизу. Вранці під ними часто збираються десятки шкідників.

Ще один популярний варіант – неглибокі ємності з пивом або сумішшю води, цукру та дріжджів. Запах приваблює молюсків, і вони потрапляють у пастку.

Позбавте шкідників комфортних схованок

Слимаки обожнюють вологі місця з великою кількістю рослинних решток. Щоб зробити ділянку менш привабливою для них, регулярно прибирайте опале листя, бурʼяни та залишки рослин.

Не варто також насипати надто товстий шар мульчі, адже під нею створюються ідеальні умови для цих шкідників.

Створіть захисні барʼєри

Ефективним захистом для високих грядок може стати мідна стрічка. Контакт із міддю викликає у слимаків неприємні відчуття, тому вони намагаються уникати таких перешкод.

Також деякі городники використовують діатомітову землю. Її розсипають навколо рослин суцільною смугою. Проте після дощу захисний шар доведеться оновлювати.

Поливайте правильно

Надлишок вологи створює сприятливі умови для слимаків. Щоб не приваблювати шкідників, поливайте рослини вранці.

До вечора верхній шар ґрунту встигне підсохнути, а це значно зменшить активність молюсків. Хорошим рішенням стане і крапельний полив, який не залишає зайвої вологи на листі.

Висаджуйте рослини, які не подобаються слимакам

Деякі культури шкідники обходять стороною через сильний аромат або жорстке листя.

Серед таких рослин:

лаванда;

розмарин;

шавлія;

декоративні злаки;

багато хвойних і деревних культур.

Водночас базилік, капуста, салати, полуниця та чорнобривці часто стають їхньою улюбленою їжею.

Використовуйте безпечні приманки

Якщо чисельність шкідників занадто велика, можна застосовувати органічні приманки на основі фосфату заліза. Такі засоби вважаються безпечними для домашніх тварин, птахів і більшості корисних мешканців саду.

Натомість препаратів із метальдегідом краще уникати, адже вони можуть становити небезпеку для людей і тварин.