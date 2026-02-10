Точіння кігтів – це не пустощі, а природна потреба кота

Багатьом власникам котів знайома ситуація, коли улюбленець починає використовувати диван для заточування пазурів. Часто ні спеціальні спреї, ні навіть дорогі кігтеточки не допоможуть зупинити кота від псування меблів. ТСН розповідає, як можна захистити диван від кота.

Чому кіт псує меблі?

Точіння кігтів – це не пустощі, а природна потреба кота. Це єдиний механізм, який дозволяє тварині ефективно сточувати старі та відрослі пазурі, підтримуючи їхній здоровий стан. Окрім цього, на подушечках котячих лап розташовані особливі залози, і коли кіт дряпає якийсь об’єкт, він непомітно залишає на ньому свій унікальний запах. Ця дія є важливим актом мічення, позначає територію як власну та створює для тварини відчуття безпеки та комфорту.

І якщо текстура вашого дивана надає коту ідеальні тактильні відчуття, він інстинктивно обиратиме саме його.

Як захистити диван від кота?

Секрет успіху полягає не в боротьбі, а в перенаправленні інстинкту. Вам необхідно зробити процес дряпання дивана максимально неприємним та нецікавим для тварини. Тому можна спробувати використати звичайну прозору самоклейку плівку.

Як застосувати:

Спочатку визначте зони, де кіт найчастіше дряпає меблі – зазвичай це вертикальні поверхні та бічні частини дивана. Виріжте з рулону плівки смужки потрібного розміру та обережно наклейте їх на ці ділянки. Ретельно розгладьте плівку, щоб вона щільно прилягала до тканини. Візуально плівка залишається майже непомітною та не псує загальний вигляд меблів.

Ефективність цього методу пояснюється зміною тактильних відчуттів. Щойно кіт намагається встромити пазурі у захищену плівкою поверхню, він не відчуває звичного опору матеріалу та не може зачепитися. Тому замість звичного процесу дряпання, він стикається з неприємним ковзанням. Такий досвід швидко переконує тварину в тому, що цей об’єкт більше не підходить для дряпання, і кіт втрачає до нього інтерес.