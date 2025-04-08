Щоб уберегти квартиру від пошкоджень, потрібно придбати правильну кігтеточку для вашого улюбленця

Найпоширенішою проблемою в домі, де живе котик, є обдерті меблі, двері, стіни та інші предмети. Багатьох цікавить, чому ж вони це роблять, проте це просто фізіологічна потреба котів, яка вказує на те, що ваш улюбленець здоровий. Master Zoo розповідає, яку кігтеточку варто обрати для кота, щоб урятувати ваші меблі та стіни.

Як уникнути зіпсованих меблів?

Щоб уберегти квартиру від пошкоджень, потрібно придбати правильну кігтеточку для вашого улюбленця. Бажано мати декілька кігтеточок, щоб у кота була можливість заточувати свої кігті у різних місцях квартири.

Але якщо у кота є кігтеточка, а він продовжує дряпати меблі, можливо вона йому не підходить. При виборі варто врахувати:

Темперамент котика. Деякі коти люблять точити кігті на горизонтальних поверхнях, інші – на вертикальних. Також кіт може любити гратися в процесі заточування кігтів. Розмір. Висота або довжина дряпки підбирається так, щоб кіт міг потягнутися, розім’яти м’язи лап та спини. Стійкість. Кігтеточка повинна бути стійко., не падати і не ковзати підлогою. Матеріал. Матеріали, з яких виготовлена дряпка, повинні дозволяти вашому улюбленцю ефективно заточувати кігті. Місце для кігтеточки. Важливо правильно розташувати дряпку, щоб коту було легко знайти її і зручно користуватися.

Вибір розміру

Розмір та матеріал кігтеточки варто обирати з урахуванням комплекції та темпераменту кота. Горизонтальні моделі мають бути такого розміру, щоб кіт міг на них вільно сидіти, а краще лежати.

Для моделей що будуть знаходиться на підлозі ширина менш критична, а для дряпалок-поличок слід обирати такий варіант, щоб кіт міг комфортно лежати на них.

Кігтеточки стовпчики для кошенят і невеликих котиків повинні бути висотою 60 см, висота дряпки для дорослого великого кота в середньому становить 80 см. Якщо котик дуже великий, то краще купити настінну кігтеточку та повісити її на такій висоті, щоб йому було зручно. Великий мейн-кун або британець можуть просто поламати звичайний стовпчик, якщо наляжуть на нього всією вагою.

Обираючи ігровий комплекс, враховуйте, що він повинен бути стійким, не перевертатися під час активних ігор котиків. Відстань між ярусами підбирайте досить велику, щоб улюбленець мав можливість спокійно точити кігті на стовпчиках-опорах, тягнутися, стрибати. Якщо відстань між ярусами або поличками надто маленька, коту буде незручно користуватися такою кігтеточкою, він швидко втратить інтерес до неї та повернеться до колишнього місця – стіни чи дивану.

Вибір матеріалу

Кігтеточки виготовляють із різних матеріалів, але основу роблять з дерева або дерев’яних плит, ДВП і ДСП, на який встановлюють конструкції. Проте конструкції з деревини дорожчі та потребують особливої уваги до породи дерева.

Основу дряпок, будиночків та ігрових майданчиків оформляють щільною меблево. тканиною або штучним хутром. А якості поверхні для заточування кігтів зазвичай використовують стовпчики з обмоткою або суцільне покриття з тканини. Матеріалами для кігтеточки можуть бути:

Джут – він виготовляється з рослинних волокон, а також є гіпоалергенним та екологічним матеріалом. Сизаль – натуральний матеріал з волокон агави. Він довговічніший, ніж джут, та дає менше відходів. Килимове покриття – використовується доволі рідко, але є коти, що обожнюють робити зачіпки на килимовому покритті, тому для них таке покриття ідеальний варіант. Але при використанні такого матеріалу слідкуйте, щоб кіт під час гри не зачепився лапою за петлі матеріалу і випадково не травмувався. Фетр – цей матеріал також використовують рідко, тому що він м’який та швидко рветься, а при дряпанні дає багато дрібного сміття. Картон – дуже популярний варіант. Картон відмінно підходить для заточування кігтів, але швидко приходить у непридатність та дає багато сміття. Також якщо дряпку з джутовою або сизалевою обмоткою можна спробувати оновити, то картонну навряд чи.

Де розмістити кігтеточку?

Перше, що ви повинні зробити – це вдало обрати місце. Вона не повинна стояти посередині приміщення або бути заставленна в кут між меблями.

Бажано встановити дряпку в місці, де кіт проводить багато часу протягом дня. Поруч з нею повинен бути вільний простір, щоб кіт міг спокійно підійти, вивчити та застрибнути. Окрім цього не варто її встановлювати поблизу опалювальних приладів, кондиціонерів, телевізорів, а також у приміщеннях, де курять чи є інші сторонні сильні запахи.