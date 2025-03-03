Попіл з дерев – це найпоширеніший тип попелу, який використовують дачники та фермери

Попіл на присадибній ділянці – це справжній універсальний помічник для садівників і городників. Він не тільки служить добривом, але й є ефективним засобом боротьби з хворобами та шкідниками. Його застосування здатне змінювати кислотно-лужний баланс ґрунту, що дозволяє поліпшити умови для росту рослин. Але попіл може мати різні властивості в залежності від його виду, тому важливо правильно вибирати та використовувати його для досягнення найкращих результатів. Детальніше про його застосування пише ProstoWay.

Види попелу та їх використання на ділянці

Попіл з дерев – це найпоширеніший тип попелу, який використовують дачники та фермери. Він утворюється при спалюванні дров і є чудовим добривом для рослин. Особливо корисним є попіл від листяних дерев, таких як береза, дуб або клен. Він містить карбонати, які роблять ґрунт менш кислим і допомагають розкислювати землю. Це дуже корисно для багатьох рослин, зокрема для коренеплодів, таких як морква і буряк, оскільки на кислих ґрунтах їхній смак може бути менш солодким.

Однак не варто забувати, що надмірне використання попелу може сприяти розвитку парші на картоплі, тому його потрібно застосовувати в помірних кількостях – не більше 0,5 кг на 1 м2.

Попіл від трав’янистих рослин і паперу має схожі властивості з деревним попелом і також може бути використаний для розкислення ґрунту.

Але попіл буває не тільки лужним. Вугільний попіл, отриманий при спалюванні кам’яного або бурого вугілля, має іншу хімічну властивість – він кислий. Цей тип попелу корисний для надмірно лужних ґрунтів, оскільки здатний знизити їх кислотність. Вугільний попіл особливо корисний для кислолюбних рослин, таких як лохина чи рододендрони, а також може бути ефективним при лікуванні картоплі від парші, яка часто виникає на лужних ґрунтах.