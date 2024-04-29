Найкращі дні для садових робіт у травні 2024: посівний календар на місяць
Дім — Марія Климко, 0 0
0 0
Травень є основним періодом посадок і пересадок у декоративному та плодовому саду
Загалом травень 2024 року щедрий на сприятливі для роботи з рослинами дні, що дуже добре, адже саме цей місяць є основним періодом посадок і пересадок у декоративному та плодовому саду. Профілактичні обробки від шкідників та перші підживлення дерев та чагарників також ніхто не скасовував. Найкращі дати для садових робіт – у посівному календарі «Зеленої садиби».
Найкращі дні для садових робіт у травні 2024:
- сапання та інша робота з ґрунтом – 1, 2, 7, 11-15, 23, 24, 28, 29;
- пророщування насіння – 3, 4, 7, 11-13, 19-22, 25-27, 30, 31;
- пікірування, проріджування – 7, 25-27;
- поливи – 3, 4, 11-13, 19-23, 25-27, 30, 31;
- підживлення органічними добривами – 3, 4, 7, 25-27, 30, 31;
- підживлення мінеральними добривами – 11-13, 21, 22;
- компостування – 11-13, 23;
- обрізка, омолодження, формування – 8, 24-27;
- стрижка газону, косовиця трав – 5, 6, 9-13, 16-18, 24;
- прищипка, пасинкування – 8, 11-13, 19-22;
- боротьба зі шкідниками та захворюваннями – 1, 2, 5-8, 10, 28, 29;
- профілактичні обробки – 10, 16-18, 24;
- заготівля живців та прикопування відводків – 11-13, 19-22;
- щеплення та окулювання – 3, 4, 8, 11-13, 21, 22, 25-27, 30, 31;
- очищення та обробка кори – 1, 2, 14, 15, 28, 29;
- встановлення і ремонт опор – 9, 10, 16-18, 24;
- обробка теплиць і парників – 3, 4, 8, 14, 15, 23, 30, 31;
- корчування та видалення порослі – 26, 27;
- прибирання, ремонт – 1-9, 14-20, 23, 24, 28, 29;
- догляд за водоймами – 25-27;
- збір врожаю – 8, 14, 15, 24-27;
- збір насіння – 5, 6, 14, 15, 19, 20, 23;
- консервація, сушіння – 10-18, 25-27;
- засолювання та квашення – 14, 15.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter