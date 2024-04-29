Травень є основним періодом посадок і пересадок у декоративному та плодовому саду

Загалом травень 2024 року щедрий на сприятливі для роботи з рослинами дні, що дуже добре, адже саме цей місяць є основним періодом посадок і пересадок у декоративному та плодовому саду. Профілактичні обробки від шкідників та перші підживлення дерев та чагарників також ніхто не скасовував. Найкращі дати для садових робіт – у посівному календарі «Зеленої садиби».

Найкращі дні для садових робіт у травні 2024: